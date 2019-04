Máte rádi domácí chléb? V Travel café se bude péct

Písek - V BEZu (BEZ.obalový obchod) nás jednou napadlo, že by bylo fajn udělat nějakou sešlost fanoušků pečení domácího chleba… Protože k nám chodí zákazníci, kteří jsou zkušení domácí pekaři, ale i zákazníci, kteří by rádi, ale neví, jak na to.

Pochleb se. | Foto: Archiv pořadatelů

A tak jsme si řekli, že když tyto dvě skupinky dáme dohromady, mohla by z toho vzniknout fajn akce. Doufáme ale, že se přijdou podívat všichni zájemci o strávení netradičního, ale zaručeně zábavného a příjemného odpoledne. Bude to o ochutnávání chleba (ale kdo ví, třeba někdo donese i nějakou jinou specialitku), povídání o pečení, bezobalovém nakupování… Dorazí paní Čápová, která vyrábí vynikající domácí džemy, chutney či sirupy známé jako Slunce ve skle. Paní Makaloušová zas nabídne výborný domácí med a produkty z medu a připraví si dílničky pro děti s využitím včelího vosku. Z Bechyně přijedou Kabátovi, rodina s dlouhou tradicí výroby keramiky. No a samozřejmě BEZ v Písku, obchod váženým zbožím. Během odpoledne si budou moci děti, ale i dospělí, vyrobit povoskovaná plátýnka či uplést pomlázku. Na prodej zde budou všelijaké suroviny i náčiní pro pečení chleba. To vše v krásném prostředí Travel Cafe. A úplnou třešničkou na dortu, nebo spíš nejlepším semínkem na chlebíku, bude Vojta violinist, multiinstrumentalista, který nás vypečeným odpolednem bude provázet svými úžasnými skladbami! Vojta je zákazník bezobalového obchůdku a když jsme se dozvěděli, že je hudebník, neváhali jsme a pozvali ho na Pochleb se. A protože se sám zajímá o pečení, k naší radosti pozvání přijal. Pochleb se se uskuteční v neděli 14. dubna od 14 hodin v Travel café v Komenského ulici v Písku. Lenka Černá, BEZ v Písku

Autor: Lucie Kotrbová