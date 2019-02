Masopustní průvod prošel obcemi hasičského okrsku

Písecko - Dobrovolní hasiči okrsku Králova Lhota uspořádali v sobotu 23. února tradiční masopustní průvod v obcích okrsku. Začali v Králově Lhotě, odtud se vydali auty do Letů, z nich pak do Šerkova, odtud do Kožlí, pak do Orlíku nad Vltavou, kde je zastihl Písecký deník.

Účastníci si jako vždy na masopust pořídili jiné originální masky, než měli před rokem. Hasiči z Letů si vybrali tradiční masopustní zabijačkové téma a nabízeli všem na ochutnání škvarky, jitrnice a jelita. Orlická Červená Karkulka zase nabízela usmažené koblihy a další dobroty. Pohádkové postavy si vybrali i jiní účastníci průvodu. Z Orlíku nad Vltavou se všichni přesunuli do Probulova a odtud pak do Nevězic, kde bylo zakončení v místní hospodě.

Autor: Stanislava Koblihová