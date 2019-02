Borovany – V sobotu si mohou v Borovanech obléci masky dětí i dospělí. Koná se tu totiž už 10. Borovanský masopust. Sraz účastníků je ve 12 hodin v místní hospodě U rybníka. Až maškary dostanou svolení k obchůzce celé vesnice s koledou, vyrazí průvod od Kopanin na Ovčinu, kde skončí. Pak bude pokračovat maškarní rej v sále kulturního domu.



Heřmaň – Sbor dobrovolných hasičů Heřmaň pořádá dvě maškarní akce. V sobotu od 15 hodin bude v místním kulturním domě připraven maškarní rej pro děti. Budou nachystané zábavné hry a soutěže. Večer pak přijdou na řadu dospělí, pro které se tu od 20 hodin uskuteční také maškarní rej. Hrát bude DJ Šaman Karel. Vstupné s maskou bude 40 korun, bez masky 80 korun.



Mirovice – TJ Sokol Mirotice pořádá v sobotu 9. masopustní průvod. Sraz masek je ve 14 hodin v mirotické sokolovně. Po ukončení průvodu bude volná zábava.



Skály – V pořadí už 34. ročník masopustu ve Skalách se uskuteční 23. února. Na účastníky čeká masopustní veselka a vepřové hody. Sraz je v 9 hodin ve skalské hospůdce, v 10 hodin začne svatební veselí na návsia v 10.30 hodin vyjde průvod za doprovodu Prácheňské kapely. V 15.30 hodin začne dětský karneval a od 19.30 hodin bude maškarní bál s kapelou Kik Band a vyhodnocení nejlepších masek. Připravena je i zábavná tombola. Na večerní program je vstupné sto korun, pro masky padesát korun. Pořadateli jsou dobrovolní hasiči společně s obcí.



Ostrovec – Ostrovecký spolek občanů pořádá společně s obcí masopust v sobotu 2. března. Sraz masek je v 11.45 hodin před kulturním domem a ve 12 hodin bude zahájení masopustu. Během obchůzky obcí budou oceněné dětské masky a vyhlášená nejlepší maska průvodu. Chybět nebude ani večerní masopustní zábava. Začne ve 20 hodin v kulturním domě.



Mišovice – Na sobotu 2. března plánuje kulturní komise obce Mišovice tradiční masopustní průvod po obcích u Mišovic. Sraz je v 10 hodin u kapličky v Mišovicích a půjde se do Minic, Slavkovic a Pohoří. Na cestu budou účastníkům vyhrávat dva šviháci z Krůvku.



Vráž – Spolek VRAŽ (velmi roztomilé aktivní ženy) připravuje na sobotu 2. března tradiční masopustní průvod obcí Vráž. Sraz maškar je v 10 hodin u vlakového nádraží, odkud pak vyjde průvod do obce.



Kovářov – Obec Kovářov společně s místními spolky pořádá třetí ročník obnoveného masopustu v sobotu2. března. Sraz účastníků je od 9.30 do 10 hodin před kulturním domem. Poté se průvod vydá obcí. Cílem bude náves, kde bude pro všechny připravené občerstvení zdarma.