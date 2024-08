Čtyři měsíce od nešťastného okamžiku, kdy si při dovádění s dcerou u zahradního bazénu poranil páteř, samostatně dýchá, rozhýbává ruce a zvyká si na invalidní vozík. On sám ani jeho rodina se ale neobejdou bez pomoci.

Jen málokdo si umí představit, co zažívali Martinovi nejbližší. „Martin si po skoku do bazénu poškodil krční obratle C4 a C5. Následoval převoz do nemocnice v Českých Budějovicích a po nezbytných vyšetřeních strávil osm hodin na operačním sále, kde mu srovnali obratle, vložili štěp odebraný z kyčle a sešroubovali. Uvedli ho do umělého spánku a další den převezli na ARO do Tábora. Prognózy lékařů byly ty nejhorší, že zůstane ochrnutý od krku dolů, odkázaný na přístroje a za nějakou dobu zemře na selhání orgánů…“ líčí Martinova žena Jana, co se dělo letos o Velikonocích a v následujících dnech.

close info Zdroj: Se svolením Ondřeje Štěpáníka zoom_in Přátelé se snaží Martinovi Trnkovi i jeho rodině pomoci. Chystají proto benefiční akci.

I jí se ve vteřině převrátil život vzhůru nohama. Svůj čas dělí mezi do té doby běžné činnosti, cesty za mužem do zdravotnických zařízení a postupně přebírá i část péče o něj. „V umělém spánku byl Martin jedenáct dní. Po jeho probuzení mu místo intubace provedli tracheostomii, výživu dostával umělou. V tu dobu pohnul jen hlavou. Po pár dnech ho převedli z umělé výživy na normální stravu a začala k němu docházet fyzioterapeutka. Personál byl velmi vstřícný, a tak jsem s ním mohla trávit čas každý den od dopoledních hodin až do večera a denně jsem mu vozila domácí jídla které jsem po nocích vařila. Jeho zdravotní stav se lepšil. Začal hýbat rameny, začaly se aktivovat svaly na předloktí a lepšilo se jeho dýchání. Po měsíci stráveném v Táboře bylo rozhodnuto o jeho převozu na spinální jednotku do Brna,“ popisuje Jana první fázi Martinova zotavování.

I do Brna za ním jezdila prakticky obden, někdy i častěji. Martin potřeboval psychicky podpořit. A udělal tu během pěti týdnů výrazné pokroky. „V Brně začaly intenzivní fyzioterapie, zbavil se tracheostomie, což byl jeden z nejdůležitějších pokroků a podmínka pro přijetí do Rehabilitačního ústavu v Kladrubech. Tam už je jeden a půl měsíce a ještě čtyři měsíce zde bude rehabilitovat. Jeho stav se každým týdnem lepší. Dýchá sám, zvedne ruce a věříme, že se bude neustále zlepšovat,“ neztrácí Martinova partnerka optimismus.

Je odhodlaná mu v tom všemi možnými cestami pomáhat. To ale je a bude náročné na psychiku, fyzické síly, čas i na peníze. Jen cesty do nemocnic stály Janu desítky tisíc a už teď je jasné, že budou potřeba nemalé investice, aby se Martin Trnka mohl vrátit domů a pokračovat v rehabilitaci. „Martin může už teď trávit víkendy doma, a tak jsem zakoupila antidekubitní matraci s kompresorem za 3000 korun, elektrický polohovací rošt a kvalitní zdravotní matraci za 20 0000, z půjčovny mám k dispozici elektrický zvedák,“ počítá náklady, bez kterých by se Trnkovi neobešli ani při současných Martinových krátkých pobytech v domácím prostředí. „Péče o člověka, který je ochrnutý, je velmi náročná jak psychicky, tak i fyzicky. Několikrát za noc ho musím polohovat, přes den střídáme vozík a postel, ještě nevydrží dlouho sedět v invalidním vozíku,“ doplňuje pro představu.

Přesto už spřádá plány, co bude třeba v dalších fázích rehabilitace. „Po propuštění do domácí péče by mu velmi pomohla hipoterapie, jízda v kroku na koni. Ale bohužel v okruhu 100 km od našeho bydliště nikde neumožňují hipoterapii pro dospělé, a tak jsem se rozhodla, že dám do výcviku našeho koně, který bude schopen hipoterapii zvládnout. Výcvik bude stát cca 30 000 korun plus cca 10 000 postroj na koně, nevím, kolik bude stát nastupovací rampa. Navíc hipoterapie není hrazena pojišťovnou, a tak musíme sehnat fyzioterapeuta, který by k nám na koně a cvičení s Martinem dojížděl, a platit ho ze svého,“ počítá.

Nemalé peníze budou potřeba i na stavební úpravy v domě Trnkových. „Budeme muset předělat koupelnu a někde rozšířit dveře. V jednom pokoji chci zřídit tělocvičnu vybavenou motomedem, vojtovým stolem, o dalších rehabilitačních pomůckách se budu radit s lékaři. Čeká nás i výměna auta za větší kvůli vozíčku a dojíždění na rehabilitace,“ nastiňuje Jana Trnková, do čeho bude muset investovat.

Toho všeho si jsou od začátku vědomi i mnozí Martinovi přátelé. Krátce po jeho úrazu spustili sbírku s cílem vybrat co nejvíce peněz, které pomohou kamarádovi zotavit se v maximální možné míře z následků zranění a zároveň podpoří jeho rodinu v těžké situaci. Zřídili proto transparentní účet 5440357073/0800, kam může kdokoli poslat příspěvek. „Do současné doby se podařilo vybrat přes pět set tisíc korun,“ děkuje všem dárcům Ondřej Štěpáník, jeden z těch, kdo se do snahy Martinovi pomoct s velkým nasazením zapojil. Jak doplňuje, sbírka vyvrcholí v sobotu 7. září na fotbalovém hřišti ve Svinech benefiční akcí. Všichni, kdo se sem přijdou pobavit a zasportovat si, Martina podpoří. „Vstupné je dobrovolné, bude se střádat do zapečetěné kasičky a vybrané peníze přidáme na účet sbírky,“ říká.

Benefiční odpoledne bude nabité kulturou, sportem a nevšedními zážitky. Na čtyřkilometrové trati se poběží charitativní běh pro Martina. „Ve hře jsou zajímavé ceny, dokonce vyhlídkový let letadlem,“ naznačuje Ondřej Štěpáník. Připravena je i dětská verze závodu. Účast na akci přislíbila úspěšná atletka, olympionička a strakonická rodačka Tereza Petržilková, která se sportovcům postará o rozcvičku. Přijede i policejní zásahová jednotka, která přítomným předvede ukázku zákroku. Těšit se můžete na vystoupení hvězdy StarDance Davida Svobody. Zkrátka nepřijdou ani hudební fanoušci, hrát budou kapely The Worms a Rain, překvapením večera bude do poslední chvíle utajovaná VIP hvězda. A chybět nechce ani sám Martin Trnka. „Pokud mu to dovolí zdravotní stav, rád by se benefice osobně zúčastnil,“ dodává Ondřej Štěpáník.