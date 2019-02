Liverpool, Milevsko – Individuální trofej pro nejlepšího sportovního dřevorubce získal 36letý Austalan Laurence O’Toole. Sesadil tak z trůnu legendu tohoto sportu Jasona Wynyarda z Nového Zélandu. Stříbro putuje do USA a bronz do České republiky zásluhou Martina Komárka, který opět dokázal své výsadní postavení ve světové špičce a pozici dlouhodobě nejlepšího Evropana.

Martin Komárek veze bronz z mistrovství světa v dřevorubeckém sportu. | Foto: STIHL TIMBERSPORTS®

Echo Arena v Liverpoolu byla dějištěm velké bitvy v tomto extrémním dřevorubeckém sportu STIHL TIMBERSPORTS®. Více než 3500 fantastických diváků hnalo všechny borce k mimořádným výkonům. Australský vítěz Laurence O’Toole komentoval svůj výkon takto: „Začal jsem na Underhand Chopu dobře, ale nepodařilo se mi Stock Saw. Pak bylo těžké se chytnout zpátky, ale podařilo se. Bylo to fantastické mistrovství. Díky mé rodině, fanouškům, týmu a všem, co mě podporují.“ Do čela závodu se dostal po čtvrté disciplíně a pak už ho nikomu nepřepustil. Matt Cogar z USA byl velkým favoritem a přestože se musel poklonit před Australanem, podařilo se mu ke stříbru přidat ještě světový rekord v disciplíně Standing Block Chop, kterou zvládl za 11.03 vteřiny a sebral tak rekord Jasonu Wynyardovi. „Jsem rád, že se mi podařila medaile, stříbro je skvělé. Publikum tu bylo fantastické,“ hodnotil své vystoupení Cogar.





Martin Komárek nezačal nejlépe. V první disciplíně Underhand Chop (sekání kmene pod nohami) nastoupil hned jako první na pódium a jeho čas byl třetí nejhorší z dvanácti účastníků. Hned v další disciplíně Stock Saw (řezání kmene motorovou pilou), ale měl druhý nejlepší čas. Matt Cogar i Laurence O’Toole zaznamenali dva nejhorší výkony ze startovního pole. Ve třetí disciplíně přesekávání Standing Block Chop kmene ve stoje lehce ztratil na čelo závodu, ale pak přišli jeho parádní disciplíny – Single Buck (řezání jednomužnou pilou) a Springboard (přesekání kmene ve výšce). V poslední královské disciplíně Hot saw (řezání pilou s extrémním výkonem až 80Hp) dokázal udržet nervy na uzdě a podařilo se mu udržet bronzovou pozici.



Sám Martin Komárek svůj výkon hodnotí takto: „Medaile, ač bronzová je pro mě zlatá, naprosto bez přehánění. Je to neuvěřitelně vyrovnané a stále těžší udržet krok s konkurencí. Jsem nesmírně šťastný a jsem rád, že se mi podařilo prodat to, co jsem letos natrénoval.“ Martin je dlouhodobě nejlepším Evropanem, který jako jeden z mála dokáže držet krok s nejlepšími ze zámoří. Jeho medaile je o to cennější, že se mu podařilo získat skalp legendy tohoto sportu Jasona Wynyarda z Nového Zélandu. Ten byl úřadujícím mistrem světa a pyšní se devíti světovými tituly.



Kryštof Šabacký