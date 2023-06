Ivan Bambuškar pochází z lesnické rodiny, nyní se sám prací v lese živí. Když v pěti letech poprvé viděl dřevorubecký sport, zcela ho ohromil. Od té doby byl velkým fanouškem a v sedmnácti letech se mu začal věnovat. Trénoval od začátku s Martinem Komárkem, který je ve světě timbersportu legendou. „Naše rodiny se znají a byl to právě on, kdo mě k tomu přivedl. Byl mým velkým vzorem po stránce sportovní, ale i lidské,“ poznamenal Ivan Bambuškar, který zatím závodí v juniorské kategorii, ale brzy ho čeká přechod do hlavní „dospělácké“ kategorie.

V době studentských let nebyl ještě trénink tak intenzivní, i když úspěchy pomalu přicházely. Jako první významný milník označuje Ivan Bambuškar mezinárodní závody v Itálii v roce 2019, kde se umístil na třetím místě. „Říkal jsem si, že by to šlo líp a měl bych začít víc makat,“ vzpomíná s tím, že následně se dostal na mistrovství republiky, kde byl druhý. „Začal jsem se postupně líp umisťovat na kvalifikačních závodech a v letech 2020 – 2021 jsem začal obsazovat stupně vítězů,“ popisuje sportovní růst.

VIDEO: V Makově léčí čápa chyceného do želez, ale také učí, jak (ne)pomáhat

Zlom pak přišel v roce 2021 v období covidu. „Tehdy se mi po neúspěchu jiného kluka, který dostal diskvalifikaci, povedlo nominovat na mistrovství Evropy. Začal jsem trénovat intenzivně a výkonnost šla nahoru. Ve stejném tempu jedu v podstatě dodnes,“ říká Ivan Bambuškar, kterého za pár dní čeká první mistrovství světa v kategorii rookie do 25 let. Šance vidí dobře. „Jsou tam určitě kluci, kteří na to mají výkonnostně víc, ale jsou mladší a nejsou tolik připraveni hlavou. Občas udělají banální chybu, která jim zkazí celý závod,“ doufá, že v pátek 9. června v holandském Rotterdamu uspěje.

Ivan Bambuškar měří 197 centimetrů, což považuje za velkou výhodu. „Delší ruce umožní větší rozsah pohybu, dělají také větší rameno při sekání sekerou,“ vysvětluje a přidává výstižné australské přísloví. „Malý chlap s dobrou technikou dokáže porazit velkého chlapa se špatnou technikou, ale velký chlap s dobrou technikou je neporazitelný,“ směje se dřevorubec, který už má mimo jiné na kontě také juniorský světový rekord ve Stock Saw.

Milovníci jahod se brzy dočkají. Samosběry by mohly začít koncem příštího týdne

A co bylo podle něj doménou Martina Komárka, který patřil ke světové špičce a zasloužil se o rozšíření timbersportu do České republiky? „Martin měl celá ta léta, co závodil, neuvěřitelně vyrovnaný výkon. Měl železnou vůli a zároveň hodně těžil z toho, že posbíral kvantum zkušeností napříč celou planetou, trénoval s lidmi, kteří jsou legendy tohoto sportu, a díky tomu byl v Evropě neporazitelný,“ míní Ivan Bambuškar.

I když stál timbersport v České republice hodně na Martinu Komárkovi, Ivan Bambuškar doufá, že bude fungovat i dál. „Je to sport, který se stále vyvíjí a získává si víc a víc fanoušků. Byla by škoda, kdyby jeho obliba klesla,“ říká dřevorubec, který má na motorovou pilu památku v podobě jizvy u oka. „V roce 2017, když mi bylo devatenáct, mě na Štědroníně kopla motorová pila. Mám 38 stehů a to to dopadlo dobře. Nosil jsem tehdy dioptrické brýle, které mi zachránily oko,“ připomíná úraz, který se stal při práci, nikoli při sportu. Práci v lese vnímá jako součást silového tréninku, po pracovní době pak piluje techniku. Má to tak podle něj zhruba polovina závodníků.