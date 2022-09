Nápad jim vnukla kamarádka

Během stavby v ní přebývali, potom asi čtyři roky sloužila k dětským hrám. „S nápadem na její pronájem přišla známá z Ameriky, která přijela na návštěvu. Ptala se, co to máme na zahradě a proč to dávno nepronajímáme, že u nich je to hrozný hit,“ popsal prvotní impuls.

Chatku na kolečkách tak opravili, vylepšili a nabídli poprvé k pronájmu. „Pomáhali mi kamarádi, zhruba od roku 2018 tak funguje Šumavská maringotka pro veřejnost,“ dodal Piloušek.

Mladší sestru Pošumavskou maringotku zprovoznil v roce 2020. „Měl jsem hezký pozemek s pasekou asi tři kilometry od chalupy, tak jsem si řekl, proč ho také nevyužít,“ uvedl provozovatel.

Pořídil druhý domov na kolečkách trochu jiného typu a zrenovoval ho. „Letos ukončila třetí sezonu, museli jsem jí udělat i novou střechu, protože do ní teklo, to chvíli trvalo,“ zmínil.

Frčí prodloužené víkendy

Nejčastější a neoblíbenější jsou krátkodobé, většinou dvoudenní pobyty, v létě k nim jezdí lidé i na týden. Rezervační kalendář se postupně plní už třeba rok dopředu. „Na Vánoce si to však blokuji, protože jezdíme na chalupu, tak tam chceme mít relativně klid. Pak jezdí lidé na víkendy, a od března už bývá plno i v týdnu,“ přiblížil. Největší obsazenost mají v létě, 50 až 70 % procent i na podzim. Oblíbené jsou prodloužené víkendy, od čtvrtka do neděle.

Šumavská maringotka v pohodě ubytuje dva dospělé a dvě děti. Vešly se i rodiny se třemi a čtyřmi dětmi. Je tam veliká dvojpostel, palanda, a navíc rozkládací gaučík,“ naznačil Piloušek.

V okolí lze díky ideální poloze v turistické oblasti Pošumaví vyrazit do lesů i luk, na Boubín, na Kratochvíli, Helfenburk, Svatou Máří, do Prachatic, Vimperka. „Šumava je v dosahu celá, Kvilda, či Modrava na běžkách, kousek je to i do Českého Krumlova a dalších lokalit. Lidé si sem jezdí spíše odpočinout než zažít turistický ruch, stačí jim okolní příroda,“ podotkl.

Bez elektřiny a teplé vody

U Šumavské maringotky celoročně nabízejí využití sociálního zázemí své chatky včetně sauny. Pošumavská sestra je daleko blíže panenské přírodě. „Zde není elektřina, vaří se na plynovém vařiči a používá se suchý záchod a venkovní sprcha se studenou vodou z nádrže, pro otužilce i vlastní jezírko,“ konstatoval Piloušek.

Cestu si k nim našla česká i zahraniční klientela, nechybí známé tváře třeba ze sportovní branže, ale i blogeři, kteří rádi navštěvují nevšední místa. Na 98 procent hostů je v pohodě, pak se najdou někteří potížisté. „Malinko jsme omezili psy, dali jsme pravidlo, že musí mít maximálně deset kilo a vlastní pelíšek,“ řekl s tím, že tak je vše rozumné a ohleduplné k ostatním. Příjezd šesti Holanďanům a čtyřem psům třeba musel zarazit.

Veselé historky

Občas někdo přijede a ptá se, kde je dříví. „Tak jim říkám, tady máte pilu a sekyrku a dojděte si do lesa. Jeden pár to asi nepochopil a místo, aby si dřevo nasbírali, si jej jeli koupit a pak nám ještě vynadali,“ převyprávěl zážitek. O veselé příhody prý není nouze, občas návštěvníci odjíždí s klíči, nebo naopak zapomínají svoje věci. „Taky nám jednou něčí pes zakousnul slepici,“ vzpomněl si.

Nechybí příběhy ztracených turistů, kteří potřebují pomoci s navigací, dokonce jsou schopní cestovat i do jiného kraje. „Na Plzeňsku se jmenuje totiž jedna obec úplně stejně,“ smál se. Konkrétní umístění maringotek jim však prozrazují až těsně před cestou. „Přesná adresa se zobrazí až den příjezdu, to abychom zabránili zbytečnému pohybu lidí v okolí a a zachovali soukromí sousedů,“ uzavřel Michal Piloušek.

