O jeho naplnění se postaral jedinečný program. Pro diváky byla nachystána tzv. pohodová autogramiáda. A přestože autogramiádě organizátoři akce vyhranili téměř hodinový úsek, fronta byla téměř nekončící. O zábavu se během dne staral i sám Ztracený, např. během ztraceného jukeboxu, který fungoval jako píseň na přání.

Nevyhnul se tak písni Zamilovaný/Nešťastná od kapely Rybičky 48. „No, moc nám to nejde,“ komentoval to Ztracený. Ačkoli nebyl spokojený se svým výkonem, diváci jeho názor patrně nesdíleli a podporovali jej hlasitým zpěvem. Velký ohlas získalo i oznámení vylosované písně Svaz českých bohémů. Je vidět, že Wohnout je má v Českém Krumlově silnou fanouškovskou základnu, protože tuto píseň si hromadně diváci zpívali, zatímco Ztracený slova předčítal z tabletu.

„To jsem měl složit já! Teda vy nám dáváte,“ zvolal. Diváci však vhazovali i lístky s daleko zajímavějšími přáními, např. Žijeme len raz od Ega, avšak Ztracený to okomentoval zamítavě se slovy: „Zas takový kamarádi nejsme!“ Lidé se jeho slovům upřímně smáli. Jukebox završil písní Ewy Farné Boky jako skříň, kterou doposud hráli na všech zastávkách Tour de léto. „Já si myslím, že to má spojitost s tím, že vypadáš jako Chobot,“ směřoval svá slova na vlasatého kytaristu Patrika Bartka Ztracený. Zajištění programu neleželo jen na jeho bedrech, ale pomáhal mu např. i výherce Masterchefa Roman Staša, či zpěvačka Eva Burešová. Během večera si dokonce přizval na pódium i lidi z publika.

Patrně celoživotní zážitek bude mít malý Davídek, který si mohl na pódiu společně s Markem zapět píseň O pravdě. „Joo, jsi skvělej, dobrá práce, ty jo, fakt je dobrej,“ uznale chválil zpěvák malého chlapce. I přes pestrý program se všichni těšili na samotný hřeb večera. Přestože se na pódiu Ztracený během horkého letního dne již několikrát ukázal, ani to nebránilo lidem, aby ho v okamžiku, kdy se objevil na pódiu znovu, odměnili dlouhotrvajícím potleskem.

„Dejte všichni prosím ruce nad hlavu, pojďte celý Krumlov,“ hecoval diváky Ztracený. Energické písně se střídaly jedna za druhou, lidé tančili, tleskali a zpívali. Když se však setmělo a z pozadí se linuly obrysy zámku, ani sám Ztracený to nemohl přejít bez povšimnutí: „Tohle je asi nejvíc romantická zastávka našeho turné.“ Stejně jako jeho, tak prostory zahrady okouzlily i Kláru Tomšíčkovou z Českých Budějovic, která na akci dorazila s manželem a dcerou. „Velmi se nám líbí prostředí, do kterého je koncert zasazen. Přestože Krumlov máme nedaleko, vůbec jsme tyto nádherné prostory neznali. Jsme nadšení z prostor zahrady, ale i ze zázemí, které Markův tým v zahradě vytvořil,“ okomentovala koncert věrná fanynka Klára.

Písni Moje milá pak věnoval Ztracený předmluvu. „Je tady někdo zamilovaný?“ Na desítky zdvihnutých rukou zareagoval: „Ooo, to je KrumLove. Dneska tady mám rodiče, přátelé. Maminka nesnáší, když na ni upozorňuji. Já myslím, že mi dlouho doma neudělá štrúdl. Ale proč to říkám? Moji rodiče jsou spolu 42 let. Tahle píseň je pro moje rodiče, protože tahle se to dělá.“

Naprosto nepopsatelná atmosféra vznikla v okamžiku, kdy se jen s kytaristou Ztracený vydal do přední části pódia a zahrál Nedvědovo Skládanku. „A tohle znáte? Máte tady v Krumlově ještě nějakou energii,“ zeptal se před svižnou písní Káva a sex. „Heleďte, na začátek dobrý,“ vtipkoval Ztracený, „ale všichni co jsme tady, víme, že to může bejt mnohem hlasitější a že nás uslyší až do Budějc, co vy na to?“ povzbuzoval diváky v okamžiku, kdy se večer chýlil ke konci. „Díky, že jste přišli, moc si toho vážíme a přejeme vám Vítr do plachet,“ loučil se pomalu Ztracený. „Co kdybychom rozskákali celej Krumlov,“ dotázal se u poslední energické písně Léto 95. Definitivní tečkou pak zazněla písnička, co dle Ztraceného změnila zpěvákův život. „Jsme rádi, že jste přišli, máme vás rádi,“ pokorně poděkoval a zazněla jedinečná skladba Naše cesta, kterou spolu s ním zpívala celá Pivovarská zahrada.