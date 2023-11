/FOTO, VIDEO/ Na vysočinské části dálnice D1 začíná platit zákaz předjíždění kamionů. Situaci mezi devadesátým kilometrem u Humpolce a sto dvanáctým u Jihlavy již sledují dopravní policisté, stejně tak od 141. kilometru u Velkého Meziříčí až ke Kývalce na 182. kilometru.

Značky zakazující předjíždění kamionů začaly platit hned při jejich instalaci, policie se na jejich dodržování zaměří. | Video: Deník/Martin Singr

Zejména úsek mezi Humpolcem a Jihlavou bývá v zimě kritický, proto bylo cílem umístit tam zákazové značky dříve, než začne padat sníh. „Spěchali jsme, abychom to stihli do zimy,“ potvrdil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

V Kamenici obnovili rybník. Místní se nevykoupali, těší se na bruslení

Mapa úseků, kde budou mít řidiči kamionů zakázáno předjíždění. Pro zvětšení rozklikněte.Zdroj: Deník/Martin Singr

V úseku od Prahy po devadesátého kilometru a od sto dvanáctého po sto šestačtyřicátý kilometr doplní zákazové značky na začátku příštího roku. „Vždy zákaz platí s výjimkou stoupacích pruhů, kde bude předjíždění povoleno. Mezi Prahou a Brnem je dvacet úseků do kopce,“ doplnil Rýdl.

Ovšem i v těchto místech mohou kamiony předjíždět pouze středním pruhem, nesmí do levého. „Zažili jsme opakovaně situaci, kdy se kamion se špatným obutím zastavil, další ho chtěly objet, zastavily se také a dálnici zablokovaly. To je hotovo pro všechny a my pak musíme s vozy údržby couvat v protisměru. A zatímco vinící této situace pak sedí ve vyhřívaných kabinách, naši chlapi chodí mezi nimi lopatami pod ně hází sůl,“ zlobil se mluvčí.

Nezapomněl přitom zmínit, že plošný zákaz předjíždění kamionů už platí i bez zákazových značek. „Zákon říká, že řidič nákladního vozidla nad sedm a půl tuny a delší než dvanáct metrů nesmí předjíždět, pokud ohrozí nebo omezí vozidla jedoucí za ním. V okamžiku, kdy na D1 začne předjíždět kamion, tak to automaticky udělá a tím se dopouští přestupku,“ oznámil Rýdl.

Výluka mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem: vlaky na týden nahradí autobusy

Zákazové značky na Vysočině přitom zdůrazňují zákaz předjíždění mezi šestou hodinou ranní a desátou večerní. Dle mluvčí vysočinských policistů Dany Čírtkové je důvodem pro zákaz předjíždění kamionů zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. „Policisté už dnes začnou s kontrolami a na příští týden chystáme mimořádnou dopravněbezpečnostní akci, do které zapojíme i leteckou službu policie a dronem,“ informovala v sobotu jedenáctého listopadu před polednem.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Celý vysočinský úsek dálnice je pak pod kamerami, proto budou mít dálniční policisté přehled, jak kamioňáci dodržují značky. „Když uvidím porušování pravidel na kameře, budu informovat hlídku, která se na dálnici pohybuje a vyrazí na místo,“ sdělil jeden z policistů s tím, že jinak je následné vymáhání pokut v případě zahraničních řidičů velmi obtížné.

Návrh úseků, kde chce Policie ČR zakázat předjíždění kamionů: Směr Brno 75,0 – 76,7 (klesání, směrový oblouk, mostní konstrukce) 85,5 – 87,5 (klesání, směrový oblouk) 96,5 – 99,5 (klesání, směrový oblouk) 107,0 – 119,2 (klesání, směrový oblouk, lesní úsek, v km 117 kontrolní plocha PČR pro nákladní dopravu, křížení významných komunikací II/353, I/38 s dálnicí) 126,3 – 131,5 (klesání, zatáčka, lesní úsek) 143,3 – 147 (směrový oblouk, mostní konstrukce) 155,0 – 161,5 (směrový oblouk, mostní konstrukce, kontrolní plocha PČR pro nákladní dopravu v km 160) Směr Praha 161,5 – 158,0 (směrový oblouk, mostní konstrukce, kontrolní plocha PČR pro nákladní dopravu v km 160) 153,5 – 141,5 (klesání, směrový oblouk, mostní konstrukce) 137,5 – 134,8 (klesání, směrový oblouk, mostní konstrukce) 119,2 – 112,7 (kontrolní plocha PČR pro nákladní dopravu v km 115, křížení významných komunikací II/353, I/38 s dálnicí) 103,7 – 98,5 (klesání, směrový oblouk) 85,0 – 76,5 (klesání, směrový oblouk, mostní konstrukce) Zdroj: Policie ČR