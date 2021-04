Smutný konec má příběh malého zajíčka, kterého před pár dny přivezli do záchranné stanice v Makově.

Vystrašené mládě zajíce nakonec i přes snahu zvířecích záchranářů uhynulo. | Foto: Libor Šejna

"Pes ho na zahradě zahnal do kádě s vyjetým olejem. Zajíc byl úplně mimo, asi dvě hodiny jsme se ho snažili všemožně zbavit oleje, ale moc to nešlo. I když to nakonec nevypadalo až tak špatně a zajíc přijímal potravu, po dvou dnech uhynul," neskrývá smutek předseda záchranné stanice Libor Šejna a dodává, že i takové případy bohužel musí občas řešit.