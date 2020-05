Už 29. dubna postavili za zachovávání hygienických předpisů májku v Petříkově. Podle starosty Luďka Bíny to bylo výjimečně, protože jinak dodržují obvyklé datum 30. dubna. Ale za současných podmínek se rozhodli celou akci rozdělit. Zvlášť postavit májku a v poslední dubnový den se pak pod májkou sešli někteří obyvatelé obce.

Ve Vidově se rozhodli také tradici zachovat. "Dohodli jsme se s místostarostou, že májku postavíme," říká starosta Tomáš Šedivý a připojuje, že ve čtvrtek dopoledne se pustil do akce se zaměstnanci obce. Ke stavění nezvali veřejnost, aby se zachovala požadovaná hygienická opatření. "Postavili jsme májku navzdora koronaviru. Nebylo nás ani deset," říká Tomáš Šedivý. "Měli jsme loňskou, starou, kterou požíváme už třetí rok. Zdobíme jen vršek," doplnil starosta Vidova.

"Oslavíme to, až to bude možné," připojuje Tomáš Šedivý s tím, že obvykle se sejde skoro celá obec, zúčastní se 300 - 400 lidí. Letos počítají Vidovští s tím, že by májku oslavili, pokud začnou v létě větší venkovní akce.

I předtím ale zelený vršek a barevné fábory symbolu jara budou mít smysl. Cílem bylo, aby těšila obyvatele obce, když se podívají z okna nebo i jiné lidi, když kolem půjdou na procházku.

Netradičně si ve Vidově dokázali poradit už s oslavou Velikonoc. Děti dostaly papírová vajíčka a kdo je omaloval a vyvěsil na plot, dostal za odměnu balíček. "Zúčastnilo se přes sedmdesát dětí," zdůrazňuje starosta a oceňuje nápad vedení kulturní komise. Náves pak na Velikonoce vyzdobili ve dvou lidech získanými papírovými vajíčky, aby alespoň takhle připomněli obvyklou koledu, která ovšem tentokrát byla trochu "naruby".