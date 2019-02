Město plánuje vybudování stezky pro chodce a cyklisty, která by veřejnosti zpřístupnila Klášterské rybníky u Semic. Jsou k tomu však třeba pozemky soukromého majitele. S tím se město už v roce 2017 dohodlo na částce 300 tisíc korun. Po schválení zastupitelstvem dostal majitel pozemků návrh kupní smlouvy, na kterou ale nereagoval. „Až po několika urgencích zaslal vyjádření, že již s kupní cenou nesouhlasí a požaduje za pozemky téměř dva miliony korun,“ shrnula Lenka Sitterová, vedoucí oddělení pozemků MÚ Písek.

Po dlouhých jednáních majitel souhlasil s částkou 560 tisíc, která se vrátila ke schválení zastupitelům. „Je to vydírání, nepodpořím to,“ okomentoval zastupitel Marek Anděl. „Mohl by to být nebezpečný precedens,“ doplnil zastupitel Michal Čapek.

Podle místostarosty Ondřeje Veselého však další pozemky nebudou třeba. Tyto postačí ke zpřístupnění lokality. Zastupitelstvo nakonec částku 560 tisíc korun odsouhlasilo.



Stezka by se napojovala u Semic a vedla by v první etapě ke Klášterským rybníkům. V budoucnu by se měla napojit na cyklostezku do Smrkovic.