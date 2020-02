Nyní restaurátoři Pannu Marii i Ježíška snesli na lešení a vysvlékli, aby provedli průzkum a hlavně aby sochu oskenovali 3D skenerem. Díky této šetrné metodě získají 3D model, který vytvoří počítač a 3D tiskárna model pak zhmotní. „Vznikne model a ten poslouží panu Lukáši Černému jako model pro vytvoření kamenné opukové kopie. Tato metoda je pro původní sochu mnohem šetrnější, než kdybychom zvolili klasické odlévání sochy do formy. Navíc se data v počítači uchovají a bude je možné opakovaně použít,“ řekla před zahájením skenování Milena Hajná z Národního památkového ústavu.

Moderní technologii přivezl do Vimperka Jiří Pec z 3D studia při brněnské Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického. „Protože není možné přenést původní sochu panu sochaři do ateliéru, proto mu pomocí 3D skeneru vytvoříme model my. Kopii sochy vyrobíme pomocí 3D tisku nebo robotického obrábění. Na tom se ještě budeme domlouvat. Vznikne přesná maketa a podle ní bude sochař tvořit. Ruční skener vypadá tak trošku jako ruční mixér. Při skenování budu mít v jedné ruce notebook a ve druhé ten skener a sochu ofotím ze všech stran. Sejmu důležitá data, ze kterých pak ve studiu vytvořím věrný model,“ vysvětlil Jiří Pec. Samotné skenovaní trvalo několik desítek minut. „Postprodukce v počítači ale bude trvat delší čas. Je to technologie, která byla původně vytvořena pro průmysl, pro přesné měření. Pořídili jsme si ho do ateliéru pana profesora Michala Gabriela v Brně. Kvůli malé velikosti a snadnému zacházení je skener často využívaný i v archeologii. Snímáme s ním i živé lidi. Ale tam je problém, že i když se člověk maximálně snaží nehýbat, tak nepatrné pohyby těla nejsme schopní vyloučit. Proto je skenování živých lidí obzvlášť těžké. U madony ale takové obtíže neočekávám,“ řekl Jiří Pec.

„Výroba kopie vimperské madony patří do velkého projektu, který nyní realizujeme. Získali jsme na něj 110 milionů korun,“ uvedla zástupkyně kastelána vimperského zámku Lucie Budirská. „Opravujeme zámek a vytváříme nové expozice, které plánujeme otevřít v roce 2021. Jedna z expozic se bude věnovat i staršímu umění a tam budou moci návštěvníci kopii madony vidět. Její výroba, včetně skenování, stojí 300 000 korun,“ dodala Lucie Budirská.