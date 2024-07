Milevsko chce přes léto vyvolat diskuzi na téma psího hřiště, které by mohlo ve městě vzniknout. Na svých webových stránkách zveřejnilo výzvu, aby lidé přispěli svým názorem.

Pro psí hřiště jsou vytipované dvě lokality, kde by se mohlo vybudovat. Hřiště by bylo oplocené, aby se psi v tomto prostoru mohli pohybovat na volno a nikoho neohrožovali. Součástí by bylo vybavení zábavnými prvky, které pomohou pejskům rozvíjet jejich dovednosti. Samozřejmostí mají být sáčky a koše na psí exkrementy.

Názory obyvatel, které mají vedení města pomoct rozhodnout, zda je hřiště pro psy v Milevsku potřebné a vítané, bude anketa sbírat do 15. září.

Se stejným nápadem přišli před časem Písečtí, kteří chtějí vybudovat psí park na louce v blízkosti lávky u Ostrova.