V říjnu schválili radní města výpůjčku lyžařského areálu Skiklubu Písek, který zde trénuje děti na svahu s umělou hmotou. Výpůjčka je na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc, nicméně oddíl zde trénuje jen během podzimu zhruba od poloviny září do doby prvních větších mrazů. Fungovalo to tak i v minulosti, kdy měl klub smlouvu s provozovatelem svahu. Ten si pak na zimu areál od oddílu převzal, aby ho otevřel veřejnosti. Skiklub pořádá dvakrát týdně také lyžařskou školičku pro děti od pěti do deseti let.

Zda bude svah fungovat přes zimu pro veřejnost, je však zatím ve hvězdách. Provozovatel, který se areálu ujal po jeho rozsáhlé rekonstrukci na přelomu let 2018 a 2019, loni skončil. Dal výpověď a město coby majitel svahu od té doby shání nového nájemce. Během loňské zimy nebylo úspěšné a letos se bude snažit dál, jak potvrdila místostarostka Písku Petra Trambová. „Byla by velká škoda, kdyby se areál nepodařilo udržet. Dřív byly podobné svahy v řadě měst, ale dnes už je Písek raritou,“ řekla místostarostka s tím, že pronájem soukromému subjektu je nejlepší a v podstatě jediná možnost města. „Skiklub nemá kapacitu na to svah provozovat přes zimu pro veřejnost,“ doplnila s tím, že ani městské služby, o kterých se také chvíli spekulovalo, nebudou areál provozovat.

Na Lipně se bude od letoška i bobovat. Na Hochfichtu zase přibyla sněžná děla

Co by podle Petry Trambové mohlo přilákat zájemce o pronájem, je výměna umělého povrchu, který by umožnil celoroční využití svahu a udělal z Písku tréninkové středisko mládeže pro letní přípravu. „O to by byl velký zájem ze strany lyžařských oddílů, jelikož podobné sportoviště u nás chybí. Provozovatel by neměl problém svah obsadit. Navíc jsou v létě minimální náklady na provoz,“ poznamenala místostarostka.

Většina stávajícího umělohmotného povrchu, který se na svah položil v roce 1976, je už za hranicí životnosti. Z technických důvodů se na něm lyžuje jen na podzim. Na zimu je na něj možné nasněžit umělý sníh, ale na jaře se musí povrch sbalit kvůli prorůstání trávy. Nový povrch, který má dokonale simulovat ježdění na sněhu, je možné využívat celoročně a není nutné jej složitě udržovat.

Na Monínci začíná lyžařská sezona už v pátek, a to díky recyklaci sněhu

Na výměnu povrchu už město na jaře získalo dotaci z Jihočeského kraje ve výši 2,7 milionu korun. Muselo by však doplatit asi 2,5 milionu korun ze svého, což zastupitelé zamítli. Oponenti kritizovali především to, že by částka stačila jen zhruba na jednu třetinu plochy svahu.

Možnost výměny povrchu svahu, a tedy jeho celoroční využívání, je stále ve hře. O dotaci v budoucnu zkusí požádat přímo Skiklub Písek s tím, že by se v případě úspěchu obrátil znovu na město s žádostí o dofinancování. Možná se tak jednou Písek stane jediným městem s celoročně využitelným tréninkovým lyžařským svahem v republice.