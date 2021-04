Ztráty v řádu desítek milionů korun utrpěl v uplynulé zimní sezoně Skiareál Lipno. Na investice v letošním roce tedy může zapomenout. „Uplynulá zimní sezona, která trvala jenom devět dní, ovlivní zásadně další investice,“ sdělila mluvčí společnosti Lipno Servis Olga Kneiflová.

„Místo toho, abychom investovali do obnovy a rozvoje, a tím i do zkvalitnění služeb a udržení konkurenceschopnosti s ostatními i zahraničními areály, budeme muset splácet vzniklé ztráty. Nad rámec rezerv a investičních zdrojů jsme pro udržení zaměstnanosti a dalšího života areálu byli nuceni půjčit si od úvěrujících institucí,“ uvedla Olga Kneiflová.

Dodala, že co se investic týče, dochází k jejich časovému posunu a odkladu. Na mysli má přitom jak investice do rozvoje lyžařského areálu, tak i standardní investice provozní.

Podle vedoucího provozu Lyžařského areálu Zadov Petra Vondraše se o zimní sezoně nedá mluvit – žádná vlastně nebyla. „Pár dní jsme jeli, ale pak už jsme jenom čekali, kdy nám vláda provoz povolí, až jsme sezonu zase ukončili,“ okomentoval situaci vedoucí provozu zadovského areálu Petr Vondraš.

Propad příjmů tak podle něj bude obrovský a snad ho alespoň částečně dokáží zmírnit státní kompenzace. To, zda budou správci lyžařského areálu v letošním roce pokračovat v několik let připravovaných investičních akcích, komentovat nechce. Areál totiž plánuje stavbu multifunkčního objektu a nové nádrže na vodu.

Odložené investice, jen nejnutnější úpravy, ale i obavy o další fungování. Taková je situace v lyžařských areálech v západočeské části Šumavy.

Velkou ranou byla letošní zima i pro největší lyžařský areál na Špičáku. „Jeli jsme pouhých šest dní v prosinci. Tržby jsme neměli vesměs žádné. Problém byl i to, že nebylo vždy od vlády jasně řečeno, jak to s areály bude. Dvakrát jsme až do neděle nevěděli, zda budeme moci od pondělí jet. Takže jsme dvakrát připravovali areál k provozu, což jsou sta tisíce korun,“ řekl provozovatel areálu Špičák Vladimír Kasík.

V současnosti spoléhají na kompenzace od státu, které ale přicházejí s velkým zpožděním. Špičák žádal ve čtyřech programech. „Zatím tak trochu opožděně funguje program antivirus na mzdy zaměstnanců, ze kterého jsme už nějaké peníze dostali. Nyní čekáme každým dnem na kompenzační program Covid sport III lyžařská střediska, kde máme rozhodnuto, že kompenzaci dostaneme, přijít by měla do 15. dubna,“ uvedl Kasík.

Podle jeho slov ale půjde jen o malou náplast na obrovské ztráty. „Zastavíme investice, budeme dělat jen nejnutnější úpravy a údržbu. Oddálena bude plánovaná výstavba multifunkčního objektu,“ uzavřel Kasík.

V Kašperských Horách, kde vůbec neotevřeli, mluví o likvidační sezoně. „Nemohli jsme jet ani jeden den,“ říká provozovatel areálu Lukáš Pokorný.