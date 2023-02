Narodil se ve Veselí nad Lužnicí, kde je od poloviny 80. let minulého století čestným občanem města. Konkrétně od 18. dubna 1985. I když se krátce po sametové revoluci zejména místní sdružení ODS pokoušelo čestné občanství zrušit, nepovedlo se to. V jedné diskuzi u článku Deníku na toto téma jeden ze čtenářů naznačuje: "Občané města pamatují, jak a čím se pan Štrougal o naše město zasloužil. Velká většina lidí, co pamatují 80. léta, nedá na našeho rodáka dopustit."