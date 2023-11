Nad ránem v sobotu 25. listopadu padly teploty pod nulu a mrazivé počasí slibuje předpověď i na další dny. Na Lipně proto spustili celý zasněžovací systém. Zasněžování už běží také v dalších šumavských skiareálech: na Hochfichtu, na Zadově nebo na Špičáku. Podívali jsem se, jaké jsou ceny jednodenních, dvoudenní a pětidenních skipasů pro blížící se zimní sezónou 2023/24.

Na Lipně spustili zasněžování. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

„I přes týden to zatím s předpovědí vypadá nadějně, tak uvidíme. Spustit sezónu bychom chtěli samozřejmě co nejdříve,“ přiblížil v souvislosti se spuštěním zasněžování ředitel lipenského skiareálu Matěj Kratochvíl. Letos na Lipně kromě Fox parku a sjezdovek zasněží také bobovací kopec u bobové dráhy, kam už vyrazily, na přírodní sníh, kterého na Lipně leží kolem 5 centimetrů, první rodiny s dětmi.

Lipno před dvaceti lety. Podívejte se, jak se jezdilo dvousedačkou přes kopec

Pokud jde o skipasy, ceny na Lipně se liší podle toho, v jaké části sezóny chcete lyžovat. Levnější variantou je také skipas jen na Jezerní sjezdovku, kde pro letošek připravili i několik terénních hupů. Za skipas, který platí jen na lanovce Lipno Express (od centrálního parkoviště), dáte 480 Kč za dospělého a 165 Kč za dítě (v rámci rodinného bonusu, kdy je dětský skipas zakoupený na stejné dny jako dospělý nebo seniorský, platí pro děti do 15 let). Dětský výukový Fox park je zdarma.

Skipas pro dospělého platný na všech lanových drahách a ve vedlejší sezóně (do 22. prosince) stojí 810 korun, dětský v rámci rodinného bonusu 285 Kč a seniorský 690 Kč. Přenosný denní skipas pro dva dospělé stojí 890 Kč. Za dvoudenní skipas pro dospělého na Lipně dáte 1 260 Kč, za pětidenní 2 850 Kč. Podrobnosti najdete ZDE.

Na rakouském Hochfichtu stojí jednodenní skipas 52 € (cca 1 260 Kč, 55 € na pokladně), dětský pořídíte za 26 €. Skipas na 1 den a hodinové skipasy pořídíte nejvýhodněji v online shopu, jsou o 3 € levnější než při nákupu na pokladně. Malé děti ročník 2018 a mladší lyžují jen za 4 €/den. Dvoudenní skipas pro dospělého je za 100,50 €, pětidenní za 211 €. Ceny jsou po celou sezónu stejné. Více ZDE.

Sternstein nabízí jednodenní skipas pro dospělého za 42 €, dětský za 26 €. Dvoudenní skipas vyjde na 79 €, pětidenní na 160 €. Více ZDE: https://sternstein.at/preise/

Na Zadově ve vedlejší sezóně (do 15. prosince) dáte za jednodenní skipas 650 Kč, za mládežnický (2009–2017) 490 Kč. Malé děti narozené do r. 2018 lyžují zdarma. Za dvoudenní skipas dáte 1210 Kč a za pětidenní 2 580 Kč. Do dětského parku je jednotné vstupné 150 Kč, malé děti platí 100 Kč. Více ZDE.

Ve skiareálu na Špičáku u Železné Rudy dají dospělí lyžaři ve vedlejší sezóně, která končí 24. prosince, za jednodenní skipas 890 Kč, děti 790 Kč. Více ZDE.