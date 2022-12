Starosta Zdeněk Zídek poděkoval za investice do služeb pro veřejnost. „Vážíme si, každého, kdo do obslužnosti vloží nějaké peníze a postaví něco smysluplného. Před patnácti lety, kdy prodejna vznikla, to byl od COOPu odvážný kousek, nyní je vidět, že se vše vyplatilo a určitě ještě vyplatí,“ podotkl.

Splnilo se jí přání

Poděkování samosprávy i vedení skupiny COOP směřovalo i k zaměstnancům. Za ně promluvila vedoucí supermarketu Helena Toušková, která ve funkci setrvává, od zahájení provozu v listopadu 2007. Nad renovací nešetřila chválou. „Je to opravdu krásné, jsem ráda, že se to vůbec povedlo vzhledem k celoevropské situaci, která není dobrá. Doufám, že vše bude dobře sloužit zákazníkům, základ je čistá plocha a doplněné zboží. My jako zaměstnanci se v novém cítíme velmi dobře. Všem se nový vzhled i technologie líbí. Je to prostorné, světlé a moderní, já osobně jsem po takové změně toužila asi pět let, takže se mi splnilo přání,“ komentovala.

VIDEO: Druhou automatickou prodejnu v republice otevřel COOP v Českém Krumlově

Mezi prvními zákazníky byl i instruktor lyžování Michal z Havlíčkova Brodu. Ten si pochvaloval hlavně nonstop otevírací dobu. „Změna je to zajímavá, určitě to prokouklo. Se samoobslužnými pokladnami se budou muset lidé naučit, je to o zvyku. Určitě je to výhoda, mít otevřený obchod 24/7, když pracujete až do večera. Je to fajn, že si potom můžete stihnout ještě nakoupit,“ míní.

Automatické prodejny se osvědčily

Jde teprve čtvrtou prodejnu svého druhu v republice, třetí v Jihočeském kraji. Dosud tento formát funguje od jara ve Strakonicích a od léta i v Českém Krumlově. Automatické prodejny slaví úspěch i podle ředitele rozvoje a marketingu sítě COOP Lukáše Němčíka, proto skupina pokračuje v jejich rozvoji v regionech. „Zatím máme jednoznačně pozitivní zkušenosti s provozem. I proto jsme tento typ obchodu umístili do vyhlášené turistické lokality, kde bývá v létě i zimě nápor návštěvníků,“ vysvětlil.

Bez prodavaček. Ve Strakonicích se otevřela první automatická prodejna v Čechách

Koncept automatických supermarketů už vyzkoušelo tisíce zákazníků a tržby podle statistik po zavedení nové technologie vzrostly průměrně o deset procent. Tento způsob prodeje je výhodný, jak pro provozovatele, tak pro zákazníky. Šetří totiž část mzdových nákladů spojených s delší otevírací dobou a přináší zcela nový komfort.

Výhody pro provozovatele i zákazníky

Pro oblast Lipenské přehrady je to dle slov ředitele COOP Jednoty Kaplice Jana Hoffmana skvělé řešení. "Turisté bydlící převážně v apartmánech si budou moci nakoupit v podstatě kdykoliv, díky automatickému režimu odpadnou navíc starosti se sezónními výkyvy a souvisejícími požadavky na personál,“ popsal výhody.

Lipenská prodejna o rozloze 460 metrů čtverečních je dosud největší fungující v uvedeném režimu v republice a disponuje třemi samoobslužnými pokladny, které urychlí odbavení. Mimo to se úzce specializuje i na výběr lokálních produktů.

„Změnila dispozice prodejny, skladba sortimentu, je tu vyvážená nabídka běžných i prémiových výrobků. Velký důraz klademe na regionální produkty. Lidé z celé republiky zde mohou ochutnat například pečivo ze Srnína, zákusky z cukrárny U Kláštera, či alkoholické nápoje z destilérky Svachovka,“ upřesnil Hoffman.

Byli jsme první v automatické prodejně. Vůbec to není špatné

Automatické obchody fungují klasicky během standardní otevírací doby, mimo ni pak už v automatickém režimu. Tomu je přizpůsoben i sortiment zahrnující balené zboží i luxusní alkohol. Tradičněji zaměření zákazníci tak nemusí pozorovat žádnou změnu. „Mnozí si přes den mohou nechat od zaměstnanců vysvětlit, jak fungují automatické pokladny a pak už nakupovat sami i v noci,“ dodal Lukáš Němčík.

Stačí bankovní identita a aplikace

Základem pro samoobslužný prodej mimo otevírací dobu je užívání bankovní identity, bankovní identitu v Česku má v současnosti už 5,5 milionu uživatelů internetového bankovnictví. Jako prostředek pro vstup potom poslouží speciální aplikace generující vstupní kód.

Podle zkušeností z praxe se dosud nenaplnily obavy z vyššího množství krádeží, či vandalismu. Použitá technologie totiž spolehlivě identifikuje každého zákazníka, a tak je na rozdíl od běžného provozu, nepoctivý zákazník jednoduše dohledatelný. „O úspěchu prodejny v Lipně nad Vltavou jsme předem přesvědčeni, bude dobře sloužit místním i turistům. Příští rok plánujeme tento koncept testovat i v menších obcích. Mohl by totiž znamenat zásadní pomoc pro udržení obslužnosti venkova,“ uzavřel Lukáš Němčík.

Jak uskutečnit nákup bez obsluhy:

1. Stáhněte si mobilní aplikaci Contio

2. Zaregistrujte se do aplikace Contio – podle místa prodejny Lipno nad Vltavou, Český Krumlov, Strakonice

3. Pro vstup do obchodu použijte vygenerovaný QR kód v mobilním telefonu

4. Vezměte si košík a nakupujte

5. U automatické pokladny naskenujte zboží pomocí čárových kódů

6. Potvrďte nákup a zaplaťte – platební kartou/ mobilním telefonem

7. Pro odchod z prodejny použijte opět QR kód z aplikace

Jak je prodejna zabezpečena proti krádežím?

- Každý zákazník je jednoznačně identifikován prostřednictvím bankovní identity.

- Prodejní prostory jsou pokryty kamerovým systémem.

- Prodejna je napojena na pul centrální ochrany, při každém vstupu zákazníka je systém aktivován.