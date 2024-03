/FOTO, VIDEO/ Sobota 16. března se v Lipně nad Vltavou nese v duchu dobrého jídla a pití, koná se tam první Jarní Food Fest. Náměstíčko před hotelem Element lemují stánky, ze kterých se line vůně zabijačkových jídel, čerstvého slaného i sladkého pečiva nebo kávy, vyhrává tam muzika a v ohništích, kde se pečou buřty, praská oheň. Podívejte se, co na hodech mají dobrého a jaké tam jsou ceny.

Jarní Food Fest aneb zabijačkové hody na Lipně. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Na stánku bistra Molo oko lákaly překrásně vypečené bochníky čerstvého kváskového chleba, jen je zakrojit. „Na dnešek jsem si připravili sendvič z našeho domácího chleba, který je plněný 60% zlatou nivou, domácím kimči, na vrchu je kimči majonéza a jarní cibulka,“ přiblížil David Šašek z bistra. „Máme tu také skvělé domácí řemeslné malinové croisanty, ty jsou plněné maskarpone a malinami. Kolegové připravili i několik fantastických drinků, např. limoncello spritz.“

Pivo točené i v láhvích na Lipně nabízí Pivovar Rožmberk, který po rozsáhlé rekonstrukci historické budovy funguje tři čtvrtě roku. „Kromě pivovaru tam máme restauraci, palírnu a hotel, to všechno v jednom. Patříme mezi minipivovary, naše produkce je do 10 tisíc hektolitrů ročně,“ přiblížil,“ přiblížil Lukáš Teplan. „Nejvíc na odbyt jde vídeňský ležák, to je dvanáctka, klasické plnohodnotné pivo s plným tělem. Kdo chce experimentovat, máme i ovocnější piva, např. fruit ale, který je dělaný z malin, to je ale hodně silné pivo, má 6,8 procent alkoholu.“

Na Jarním Food Festu své delikatesy ve stáncích nabízejí Shots & Sparks, Kulinářství Korzo, uzenářství Kramolínský vůl nebo Chleba se solí, se speciální nabídkou přišly i domácí cukrárna Povidloň a restaurace Stodola.