Vedení Jihočeského kraje se v úterý setkalo se starosty z Písecka ve Zvíkovském Podhradí na pracovním jednání. Témat bylo na programu hodně od zdravotnictví přes kůrovcovou kalamitu, dopravu až po řešení odpadů, možnosti dotací a podobně.



Hejtmanka Ivana Stráská mimo jiné připomněla úspěchy jihočeských nemocnic včetně písecké, ale i problémy. „Chybí praktičtí a dětští lékaři, gynekologové a zubaři,“ konstatovala Ivana Stráská s tím, že se to především promítne na venkově.



Poukázala i na kůrovcovou kalamitu, která trápí i Milevsko. Dalším pomyslným strašákem do budoucna je pro obce likvidace odpadů. Na tom se shodli všichni. „Poctivě třídíme. Mělo by se řešit, co s vytříděným odpadem. Nejde stále zavážet rokle a dělat kopce. Mělo by se zatlačit na to, aby byly spalovny,“ konstatoval starosta Bernartic Pavel Souhrada.



Jeho slova potvrdil i náměstek hejtmanky Pavel Hroch. Otázku spaloven odpadu ale podle něj musí řešit stát.

O čem se mluvilo:

zdravotnictví, školství, turistika, kultura, doprava, opravy cest, mostů, odpady, nedostatek vody, dotace apod.