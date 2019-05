Písek – Písek bude pilotním městem v České republice. Pokud se tento způsob likvidace kalů osvědčí, rozšíří se i do dalších měst.

Ještě letos by se měla udělat 1. etapa stanice energetického využití kalu a biomasy. Město už vysoutěžilo dodavatele, kterým je firma K&K TECHNOLOGY. Ze dvou dodaných nabídek dala tu nižší, a to 36,5 milionu korun bez DPH. Částka však nepůjde celá za městem, zhruba šedesát procent je dotace z Národního programu Životní prostředí. Na podzim by mělo být hotovo a spuštěn zkušební provoz.