Lídra kandidátky pro krajské volby 2020 vybrali ve čtvrtek večer delegáti KDU-ČSL v Jihočeském kraji. Stal se jím mladý historik František Talíř ze Zubčic na Českokrumlovsku.

„Jsem rád za to, jak výraznou získal František Talíř podporu od delegátů. Myslím si, že má občanům co nabídnout, je to energický člověk s pevnými názory a moderním pojetí politické služby,“ uvedl krajský předseda KDU-ČSL a místopředseda strany Jan Bartošek.

Na druhém místě kandidátky je ředitel hospice v Prachaticích Robert Huneš, na třetím učitel Šimon Heller a na čtvrtém poslanec Jan Bartošek. Krajské volby se v celé zemi uskuteční na podzim příštího roku, pravděpodobně 2.a 3. října 2020.

Mezi témata, která pro lidovce budou v příštích volbách prioritní, se řadí resort zdravotnictví, sociální služby a školství. Lídr František Talíř ve svém projevu zdůraznil také téma zodpovědné péče a ochrany krajiny, racionální využívání jejich zdrojů a řešení aktuálních výzev v této oblasti, mezi něž patří opakované problémy se suchem či kůrovcová kalamita v kraji.