Jižní Čechy – O 0,4 procentního bodu vzrostla na konci ledna nezaměstnanost v kraji. Ta je tak momentálně na hodnotě 2,8 procenta. Na Českobudějovicku se podíl nezaměstnaných zvýšil o 0,2 procentního bodu na 2,1 procenta.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Jiří Beran z krajské pobočky Úřadu práce ČR, uvedl, že na konci ledna bylo v evidenci Úřadu práce ČR 3 043 nezaměstnaných osob z Budějovicka, což je o 311 více než na konci prosince.



Brzo bude mezi ně patřit i Lenka Přibylová z krajského města, jíž končí mateřská dovolená. Jak ale ona sama říká, po práci už nějakou tu dobu pokukuje. „Shánět jsem ji začala někdy v listopadu,“ řekla 31letá maminka tříletého klučíka, která před nástupem na mateřskou pracovala jako sociální pracovnice. Do svého původního zaměstnání už se ale vrátit nemůže.

„Skončila mi tam totiž smlouva,“ vysvětlovala. I přes velký počet volných míst, kterých bylo na konci ledna v okrese 4 956, se jí však práci v oboru zatím najít nepodařilo. „Na jedné straně je málo peněz, které zaměstnavatelé nabízejí, na druhé časová flexibilita, kterou si nemůžu dovolit. Nemáme totiž hlídání pro syna a partner je také časově vytížený,“ řekla s tím, že i proto se uchází i o pozice administrativní pracovnice.



Největší poptávka je v českobudějovickém okrese po řidičích nákladních aut a kamionů. Zaměstnavatelé hlásí 668 volných míst na pozici řidiče. Dále je poptávka po montážních dělnících, kterých zaměstnavatelé na Českobudějovicku shání 536, kuchařkách (183), dělnících v elektronice (152) a zednících (135).



Zaregistrovat do evidence Úřadu práce ČR se v průběhu ledna přišlo celkem 1 036 lidí, tedy o 51 méně než v lednu roku 2018. V porovnání s předchozím měsícem to ale bylo o 427 osob více. Naproti tomu z evidence odešlo celkem 725 uchazečů, z nichž 63 procent nastoupilo do práce.



Podíl nezaměstnaných dle slov Jiřího Berana vzrostl meziměsíčně ve všech okresech Jihočeského kraje, v okresech Český Krumlov a Jindřichův Hradec vykázal největší nárůst, a to o 0,6 procentního bodu. Nejvyšší podíl nezaměstnaných v rámci Jihočeského kraje byl evidován v okrese Český Krumlov, a to 4,2 procenta. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl s 2,1 procenty evidován v okrese České Budějovice.