Lidí bez práce je na Písecku historicky nejméně. Dalo by se říci, že kdo pracovat chce, zaměstnání si většinou najde poměrně rychle.

Poradní sbor V poradním sboru při písecké pobočce Úřadu práce ČR jsou zástupci firem, hospodářské komory, odborů, středních škol a měst Píseka Milevsko.

Vyplývá to ze středčního setkání poradního sboru, který pořádá písecká pobočka Úřadu práce ČR. Podle jejího ředitele Jiřího Brožáka to ale neznamená, že by úřadem ročně prošlo méně uchazečů. Počet je přibližně stejný jako loni, jen rychleji najdou uplatnění.

V poradním sboru jsoui zástupci firem, hospodářské komory i odborů. Podle nich jsou ale méně spokojené firmy, které mají problémy s nedostatkem zaměstnanců. V posledních letech přijímají i pracovníky bez kvalifikace, které si samy zaučují. I těch je ale stálý nedostatek. Bez cizinců by v průmyslové zóně mnohé firmy fungovat nemohly. Ne se všemi mají dobré zkušenosti, ale jsou mezi nimi i výjimky. „Od loňska u nás pracuje asi třicet Srbů a jsme s nimi velmi spokojení. Hned od začátku se snažili vše naučit,“ uvedla za společnost Faurecia Renata Nejedlá. Proto se rozhodli pokračovat v zaměstnávání dalších Srbů.