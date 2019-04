V místních částech Mirotic – Jaroticích, Bořicích, Strážovicích a Radobytcích se obyvatelé i chalupáři dlouhodobě potýkajís kvalitou pitné vody ve studních. V posledních letech k tomu přibyl její nedostatek.

V loňském létě některým lidem v Bořicích podle místní obyvatelky Bereniky Políčkové studny vysychaly. Voda z některých vrtů je zase plná dusičnanů a manganu. „My zatím vodu stále máme, ale je jen užitková. Jsou tady tři nevyužité studny po předcích, kde by se mohly udělat rozbory vody, pak je vyčistit a osadit pumpami, aby si tam mohli lidé chodit pro pitnou vodu,“ navrhuje řešení Berenika Políčková.

Dvě ze zmíněných studní jsou na pozemku obce. Ty se podle starostky Mirotic Martiny Mikšíčkové chystá město letos vyčistit a zprovoznit, aby měli lidé na léto zajištěnou alespoň užitkovou vodu. „Je to ale jen prozatímní řešení. V současné době se připravuje projekt na rozvody vody z dálkového vodovodního přivaděče z Římova, a to nejen do Bořic, ale i do Jarotic, Strážovic a Radobytců,“ uvedla Martina Mikšíčková.

Dodala, že na to chtějí zažádat o dotace na kraji a na Ministerstvu zemědělství. Pitnou vodu zajistit lidem určitě chtějí, jen zatím není jisté, zda se to povede už příští rok.

Napojení na Římov

Město Mirotice se napojilo na dálkový vodovod z Římova v dubnu roku 2014.

Teď se připravuje projekt na vybudování vodovodních řadů s připojením na dálkový vodovod pro Bořice, Jarotice, Strážovice a Radobytce.