Za problémem měla být podle vodohospodářské společnosti rekonstrukce vodojemu Hradiště. Během této akce byla vyměněna čerpadla, stávající potrubí nahradilo nové nerezové a došlo i na optimalizaci trubních tras. „Práce na vodojemu Hradiště jsou ukončeny. Vzhledem k tomu, že se ještě někde může objevit zakalená voda, nechali jsme přistavené dvě cisterny, a to z preventivních důvodů. V této chvíli nikde neregistrujeme upozornění na zhoršenou kvalitu pitné vody,“ upřesnila mluvčí společnosti ČEVAK Jitka Kramářová.

„Voda je zakalená, teče rezavá a zapáchá po železe. Obarvila nám zásobník na prací prášek v pračce, na nové záchodové míse se nám udělal rezavý proužek a stejně tak máme i po koupání rezavou vanu. Taková voda prostě nemůže být pitná,“ postěžovala si obyvatelka Hradiště Šárka a dodala, že podobně naštvaní jsou i ostatní obyvatelé sídliště. Kvůli nekvalitní vodě mají zároveň domácnosti další výdaje navíc. „Kupuji balenou vodu. Předtím tady byly asi tři nebo čtyři cisterny, které odvezli a pak aby se neřeklo zase přistavili alespoň jednu, která je ale daleko. Navíc za tuto nekvalitní vodu musíme platit, i když se pít nedá,“ podotkla paní Šárka. Přestože se snaží problém řešit na všech frontách, zatím se jí to nepodařilo. „Volám každý týden na ČEVAK, tam mě odkazují na teplárnu a naopak. Stále se ale nic neděje a kvalita vody je dál špatná,“ řekla.

