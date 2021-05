Pondělní rozvolnění a otevření všech obchodů bylo v Písku poznat. Centrum města výrazně ožilo a najít místo k parkování na Velkém náměstí nebylo jednoduché.

Město po pondělním rozvolnění výrazně ožilo, lidé se vydali nakupovat | Foto: Deník/Jana Urbanová

Obchodníkům se do jejich provozoven vrátili zákazníci po více než čtyřech měsících. Velký zájem pocítili především prodejci oblečení. "Doufáme, že se to teď konečně rozjede. Lidé chodí hodně a okukují, protože máme spoustu nového zboží," neskrývala radost prodavačka v Second Handu na Floriánu Katarína Miňhová. Návštěvnost si chválil i spolumajitel prodejny s drobným elektrem Petr Hraše. "Lidé byli natěšení, že si konečně mohli koupit sáčky do vysavačů nebo žárovky a řešili také reklamace, které si nashromáždili za dobu, kdy bylo zavřeno."