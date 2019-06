Milevské koupaliště zahájilo sezonu minulý pátek, tedy později než loni. Podle Pavla Stejskala, jednatele městské společnosti SPOS, které má koupaliště na starosti, byly důvodem nutné opravy po zimě.

„Čekali jsme na počasí, abychom mohli opravit praskající dna bazénů a udělat nátěry, které musely vyzrát, než jsme tam mohli napustit chlorovanou vodu,“ vysvětlil Pavel Stejskal s tím, že letošní zima trvala déle než loni. Lidé si tu už koupání užívají. V areálu se ale ještě za provozu dokončuje stavba nové pergoly u stánku s občerstvením. Ta původní musela být odstraněná. „Bývalý stánek s občerstvením měl tehdejší provozovatel mobilní. Dřevěné sloupy pergoly a její podlahy byly založeny při jejich budování jen do hlíny, a tím byly samozřejmě značně napadeny hnilobou. Hrozilo, že by se mohl někdo z návštěvníků propadnout nebo by se mohla pergola zřítit,“ vysvětlil Pavel Stejskal.

Dodal, že noví nájemníci postavili stánek zděný, ke kterému teď pracovníci společnosti SPOS pergolu přizpůsobují. V současné době je hotová zámková dlažba a konstrukce nové pergoly, jejíž sloupy stojí na betonových patkách se žárově zinkovaným kotvením sloupku. V následujících dnech se bude ještě postupně dokončovat krytina.

Provoz v červnu

Otevřeno je: pondělí – pátek od 12 do 19 hodin a sobota – neděle od 10 do 19 hodin

Je možné si zakoupit permanentku na 11 vstupů – dospělí za 600 Kč, mládež a senioři za 500 Kč a děti za 400 Kč