Od 1. dubna do poloviny června budou moct zájemci předkládat návrhy veřejně prospěšných projektů, které by chtěli uskutečnit s pomocí peněz z městské pokladny. Radnice je připravena do těch nejlepších investovat nemalou částku. Systém bude stejný jako v minulých letech. Do konce června budou moct lidé vyjádřit podporu jednotlivým návrhům. Hlasovat se bude stejně jako v minulých ročnících přes webové stránky www.paropisek.cz. Lidé už nemusí fyzicky na městský úřad kvůli ověření totožnosti, jako tomu bylo zpočátku. Projekty, které získají dostatečný počet hlasů, budou potom posouzeny z hlediska proveditelnosti. Z těch, které projdou, budou lidé od začátku října do poloviny listopadu vybírat ty, které se budou v roce 2024 realizovat. Vítězné návrhy budou vyhlášeny na konci listopadu.