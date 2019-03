Od rána do odpoledne přicházeli lidé do píseckého kulturního domu na veletrh práce, který pořádala Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů společně s Jihočeskou hospodářskou komorou a píseckou pobočkou Úřadu práce ČR.

Mezi nimi byly i sestry Veronika a Martina z Protivína. „Sestra má už dlouho zdravotní problémy, a tak se jdeme podívat, jestli by se pro ni něco našlo. Ráda by šla mezi lidi,“ prozradila Veronika, která zatím pracuje v Rakousku a ráda by si přibrala ještě nějakou brigádu.

O možnostech zaměstnání se mohli návštěvníci informovat u deseti stánků zaměstnavatelů. Někteří využili možnosti předat své životopisy a vyplněné dotazníky. „Zdá se, že několik z těch, kdo nám dali životopis, bude šikovných. Potřebujeme lidi do výroby i na kancelářské práce,“ vysvětlil vedoucí obchodního útvaru společnosti Otava Josef Habart. U nich nachází uplatnění i lidé se zdravotním postižením.

Se zájmem lidí byli spokojení i zástupci řetězce Tesco, ale i písecké charity, čimelické společnosti Siko či strakonické firmy Dura. I tady mají vytipované kandidáty, které si chtějí pozvat na pohovor.

Veletrh práce:

Zúčastnilo se jej celkem deset firem z původně přihlášených patnácti. Pět se jich na poslední chvíli omluvilo.

Z písecké průmyslové zóny byla zastoupená na veletrhu pouze společnost AISIN.

Přišlo přes 300 návštěvníků.