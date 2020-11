„Do knihovny jsem se dostala jako čerstvá absolventka oboru historie a archeologie. Vždy mě to táhlo k popularizaci historie a inklinovala jsem k práci s dětmi a lidmi všeobecně,“ říká sympatická mladá žena, předmětem jejíhož bádání bylo legendami opředené vodňanské zlato. Je to právě ona, kdo se ujal vedení vodňanské kroniky. Kronika pro ni není jen strohé zaznamenávání informací o událostech v obci, ale vkládá do ní i příběhy místních a sbírá veškeré tiskoviny, které se vztahují k městu, kde žije.

Zdroj: Archiv Kateřiny Mašlové

Souběžně se starám i o městskou kroniku. Foto: Archiv Kateřiny Mašlové