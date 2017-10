Lidé na Písecku vyšli volit, chtějí lepší budoucnost

Písecko – V nejmenší samostatné obci Písecka – Minicích – mají volební místnost v bývalé autobusové zastávce. Sídlí v ní totiž obecní úřad. Hodinu po otevření volební místnosti tady odvolili jen dva lidé z celkových 31 voličů.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lenka Jebáčková

„Je sluníčko, tak lidé asi pracují na zahrádkách, ale později odpoledne určitě přijdou,“ konstatovala předsedkyně volební komise Jaroslava Kudějová. Minice patřily při minulých parlamentních volbách mezi tři obce Písecka, kde byla nejvyšší volební účast, a sice 82,86 procenta. V sousedních Mišovicích odvolilo v prvních dvou hodinách dvanáct lidí z celkových 202 voličů. Nejstarší volič je tady ročník 1922. V Boudách u Mirotic odvolilo z celkových 152 voličů za dvě hodiny patnáct lidí včetně jednoho s voličským průkazem. Pěti z místních obyvatel také podle zapisovatelky Petry Zvonkové vydali volební průkazy.



I když tentokrát někteří ze stálých voličů váhali, zda k volbám půjdou, nakonec se rozhodli volit. „Napřed jsem nevěděla, koho vybrat, tak jsem uvažovala o tom, že svůj hlas nikomu nedám. Ale pak jsem si řekla, že kdyby se tak zachoval každý, byly by volby úplně k ničemu.V minulosti se bojovalo za to, aby se mohlo svobodně volit, tak by se to mělo využít k tomu, aby se ovlivnilo dění u nás,“ svěřila se Petra Zvonková, zapisovatelka volební komise v obci Boudy. Její kolegové se přidali, svůj hlas rozhodně nepromarní.



Volební okrsek č. 16 na ZŠ J. K. Tyla v Písku navštívilo během prvních deseti minut přes třicet lidí a po nich chodili stále další. Byla mezi nimi i pětadevadesátiletá Blanka Marková. „Byla jsem zatím u každých voleb a nebudu to měnit ani teď,“ řekla. Na ZŠ J. K. Tyla v Písku sídlí dva volební okrsky – 16 a 17. V obou byl od začátku o volby velký zájem. Před plentou stálo ve frontě několik lidí.



V Čimelicích, kde je volební místnost na obecním úřadě, odvolilo během první půlhodiny pětadvacet lidí. „Chodí průběžně. Je to tady každé volby stejné,“ shoduje se komise. Napřed převažovali starší obyvatelé, přicházeli ale i mladí.



V Městském středisku sociálních služeb na Nábřeží 1. máje v Písku jsou dva volební okrsky – č. 18 a 19. Největší nápor voličů tady byl hned po 14. hodině. Postupně se to zklidňovalo a lidé už pak nestáli fronty. Podle volební komise přišli voliči hned na začátku, protože to chtěli mít odbyté a užít si pěkného počasí, popřípadě odjet z města.

Ve volebním okrsku č. 24, který sídlí ve Vyšší odborné škole lesnické a Střední lesnické škole B. Schwarzenberga v Písku, odvolila během první hodiny voleb první stovka voličů. Lidé chodili postupně, obešlo se to tady bez front.

V okrsku č. 8, který sídlí na městském úřadě v Budovcově ulici v Písku, odvolilo do 17. hodiny 25 procent z celkových 463 voličů. Největší nápor byl hned po 14. hodině a kolem půl čtvrté.



V Kestřanech na obecním úřadě odvolilo do 18. hodiny celkem devadesát lidí. Celkem sem spadá 416 voličů. Volební komisi zde tvoří čtyři ženy a jeden muž. Shodují se, že se nenudí. "Utíká to. Lidí chodí dost," říkají.