Na realizaci participativního rozpočtu v Milevsku schválili zastupitelé na příští rok 650 tisíc a 50 tisíc korun na propagaci.

Milevsko. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Stanislava Koblihová

Na středečním jednání schválili zastupitelé pravidla a postup tvorby participativního rozpočtu ve městě Milevsku. „Pravidla zahrnují časový harmonogram, postup podávání a posouzení návrhů a dále výběr nejúspěšnějších projektů. Byla vytvořena webová stránka projektu, kde bude možné podávat návrhy a následně o nich hlasovat,“ vysvětlil místostarosta Michal Horek. Prakticky to znamená, že obyvatelé budou moci podle stanovených podmínek navrhovat, co by se mělo z vyčleněných peněz pro tyto účely vylepšit v dalším roce.