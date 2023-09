Znáte podnik, kde se můžete na dnešní poměry levně a dobře najíst? Dát si polední meníčko třeba za 120 - 150 korun? Pořád takové restaurace jsou a my jsme se během srpna rozhodli hledat ty nejlepší.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Iva Kovářová

Prostřednictvím Facebooku Píseckého deníku jsme získali od čtenářů tipy na restaurace, hospody, bufety či bistra, kde mají polední menu za příznivé ceny. Důležitá samozřejmě není jen cena, ale také kvalita jídla, pestrost nabídky a v neposlední řadě i to, zda je prostředí podniku příjemné a obsluha je stále dobře naladěna. V následné anketě, kde hlasovalo přes 1200 lidí, dopadla nejlépe zavedená písecká restaurace Olympie. Za ní následuje restaurace Na Hvížďalce v Čimelicích a písecká indická restaurace.

„Přes třicet let brouzdám Píseckem jako opravář. Nejlevněji se najíte v Jitexu. Nejkvalitněji ve Schwarzenberském dvoře v Krsicích. Rád si zajedu do Kučeře. Hlasoval jsem pro Olympii. Kvalita. Fungující, zkušená a stálá obsluha," zhodnotil čtenář, který se podepsal jako Horst Kuderhalt.

Restaurace Olympie v Harantově ulici v Písku nabízí denně na poledním menu zhruba dvanáct jídel, dvě polévky a případně dezert. Hotovka zde stojí od 100 do 160 korun, polévka je za 30 či 35 korun. Podnik sází na klasiku. V nabídce jsou pravidelně jídla jako výpečky, kachna, guláš, řízek nebo svíčková.

Zavedenou restauraci provozuje už šestadvacet let Milan Šindelář, který tu také vaří. „Dělám to od patnácti let. Vařil jsem v Otavě, pak jsem si vzal do nájmu tento prostor," uvedl s tím, že se nesnaží o žádné experimenty, ale drží se klasiky, na kterou se lidé vrací. „V podstatě každý den děláme výpečky, které jsou velice oblíbené. Často pečeme také kachny, které si u nás zákazníci rádi dávají," shrnul provozovatel s tím, že oblíbený je také boršč nebo borůvkové knedlíky.

Pozitivní zpětné vazby od zákazníků si Milan Šindelář velmi cení. „Máme své štamgasty, jak se říká, kteří se vrací. Máme obsazeno také díky různým akcím," konstatoval. Stálý je také personál, což je další bonus. „Jsem za to rád, protože sehnat dneska dobré lidi je téměř zázrak. Mladí nechtějí dělat. Brali by nejlépe padesát tisíc měsíčně a byli v pět hodin doma," podělil se o své zkušenosti.

Oblíbená je také indická restaurace, která v Písku funguje od února 2003, tedy už dvacet let. Její specialitou je nabídka poledního menu formou rautu. Za cenu 139 korun může zákazník sníst, co hrdlo ráčí. Jak prozradil majitel restaurace Menberu Abera, k zavedení této formy stravování vedly praktické důvody. „Přes obědy k nám chodí mnoho lidí, kteří nemají moc času. Potřebovali jsme proto urychlit výdej jídla a usnadnit obsluhu. Menu formou rautu se nabízelo jako vhodné řešení," zhodnotil majitel s tím, že se to osvědčilo. Denně se zde naobědvá kolem stovky lidí.

Ceny se tu snaží držet na lidové úrovni. „Vždy jsme zastávali filozofii kvalitního jídla za rozumnou cenu a z toho nechceme ustupovat. Víme, že doba není jednoduchá pro nikoho a že když ceny napálíme vysoko, lidé třeba už nepřijdou nebo přijdou méně často a v globálu se nám to pak projeví v poklesu tržeb," pokračoval Menberu Abera.

Největší obavy mají stejně jako jiní z růstu cen energií. Pokud budou muset zvýšit ceny, chtějí pokračovat v tradici zvyšování v řádech korun.

Mezi nejoblíbenější jídla zde patří indická klasika, tedy omáčky curry, korma a masala většinou s kuřecím či jehněčím masem. Tandoori úprava masa je také velmi žádaná, a to jak pikantní, tak i jemná varianta. Velmi oblíbené jsou také sýrové placky nejen jako příloha k omáčkám, ale ve spojení s chutney i jako samostatné jídlo.

Mezi dalšími podniky, které lidé často doporučovali především díky lidovým cenám, jsou například OtavAréna, jídelna na vlakovém nádraží, Na Rychtě, Na Marjánce, U Provazníka v Protivíně, restaurace v Kestřanech, Bošovicích či Hrejkovicích a mnohé další.