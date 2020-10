Žádná krize po několika letech v manželství, těžké časy zažívali letos páry ještě před vstupem do svazku manželského. Hned dvakrát si museli poradit s koronavirovou pandemií.

Svatba. Ilustrační foto | Foto: Deník / Josef Beneš

Jak uvedla svatební koordinátorka Štěpánka Bendová, místo jarních a letních svateb, se letošní svatební sezona odehrála především na podzim. „Zasáhlo to obřady naplánované od března do června a teď i část měsíce října. Matriky se velmi snažily, aby snoubencům našly vhodné náhradní termíny, některé svatební lokace měly ale již plné kapacity a mnoho snoubenců své termíny muselo přesunout až do nadcházející svatební sezony,“ řekla Štěpánka Bendová.