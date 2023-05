Městská slavnost Dotkni se Písku se uskuteční dle tradice první víkend po 8. červnu, tedy od pátku 9. do neděle 11. června. Hlavní program se odehraje na Velkém náměstí, kde v pátek vystoupí Ben Cristovao nebo No Name, v sobotu pak Ewa Farna, Calin či Doctor P.P.