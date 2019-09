Orientální tance se tu můžete naučit v 11 lekcích za 770 korun. První lekce je v pondělí 9. září. "Kouzlem orientu bude zájemce provázet zkušená lektorka Lída Jindrová. Kurz je pro začátečníky i pokročilé. Přihlásit se mohou také maminky s dětmi," uvedla za dům kultury Martina Kortanová.

Děti se mohou těšit také na kurzy Výtvarné hrátky a Tvořivou dramatiku. Výtvarné hrátky jsou určené dětem ve věku od šesti let, které rády tvoří. "Děti tu mohou rozvíjet své nadání pod vedením lektorky Jany Kaprálové," dodala Martina Kortanová. Zahájení kurzu bude v úterý 10. září od 16 hodin.

Dům kultury letos nabízí novinku, a to kroužek Tvořivá dramatika pro všechny holky a kluky od osmi let, kteří si rádi hrají se svou fantazií. "Formou hry se společně přenesou do světů, kde je možné skoro úplně všechno, zkusí si, jaké to je být herci, scénáristy, ale i režiséry. Starším dětem kroužek umožní otevřít dveře k autorské tvorbě založené na psaní vlastních textů s následným hereckým zpracováním," vysvětlila Martina Kortanová. Tvořivou dramatikou bude děti provádět Irena Velcová, která vystudovala Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze, obor herectví a autorská tvorba. "Chcete se dozvědět více? Přijďte nezávazně na informační schůzku, která se uskuteční v úterý 10. září od 16 hodin v hudebním sále domu kultury. Těšíme se na vás," dodala Martina Kortanová.