Letošní červenec byl třetím nejúspěšnějším měsícem v historii Sladovny

Písek - Letní prázdniny se přelomily do své druhé poloviny, do Sladovny si ale mohou přijít malí výletníci pohrát také v srpnu. Otevřeno je každý den od 9 do 18 a v neděli do 17 hodin a k dispozici je osm interaktivních expozic, tvořivá dílna i svíčkárna.

V červenci byla Sladovna častým cílem návštěvníků Písku a tento měsíc se tak s návštěvností přes deset tisíc stal třetím nejúspěšnějším měsícem v její historii. Návštěvnost je ale rovnoměrně rozprostřena do celého měsíce a až na jeden žádný den nevyčníval. Díky tomu a také díky novým opatřením tak měli děti i rodiče dostatek prostoru pro hru. To bylo také jedním z hlavních cílů letní sezóny: „Zpřístupnili jsme všechny prostory, které ve Sladovně jsou, aby návštěvníci měli veškerý komfort a pohodlí. Hlavním tahákem je stále výstava Góóól, která je o hrdinech československé kopané. Je otevřené také oblíbené Mraveniště nebo výstava Hnízdo ilustrace. Připraven je také další díl tvořivé Laboratoře s názvem Dveře do jiného světa, expozice pro nejmenší s názvem Pilařiště, Malá galerie, dále také expozice Radka Pilaře a běží i Sladovnictví, kde se mohou zájemci dozvědět víc o technologii výroby sladu. Ta je ideálně na objednání, ale v některých dnech bude otevřené bez rezervace s novým lektorským programem. Dalším možným místem, kde strávit čas, je Svíčkárna Rodas a voňavá kavárna Balzám s perfektním výhledem na řeku,“ popisuje ředitel galerie Adam Langer. Během léta jsou ve Sladovně také tři příměstské tábory na téma animace či divadlo a pohyb. Ty do Písku přitáhly velice zajímavé lektory a špičky ve svém oboru a nabídly tak dětem netradiční strávení volného času. Poslední tábor byl od 5. do 11. srpna, jmenoval se Animační půda a zabýval se výukou animace. Vedly ho dámy ze spolku ULTRAFUN, který vytváří workshopy právě na téma animace. Ve Sladovně si tak pod vedením profesionálek děti vyzkoušely, jak vzniká animovaný film od prvních nápadů až po finální realizaci a následnou postprodukci. Ani přes léto se ale nezastaví práce na podzimním programu. „Přes celé léto připravujeme divadelní projekt Sedm údolí, na který jsme dostali grant z Kreativní Evropy a je do něj zapojena také divadelní společnost TPO, Tereza Dobiášová i spoustu dalších lidí. Výsledek tohoto projektu se veřejnosti otevře po letní sezóně a zároveň se otevře ateliér, který v rámci stejného projektu připravuje rumunské muzeum Da'DeCe a Milánské dětské muzeum MUBA. Exkluzivně se tak ve Sladovně představí oba ateliéry v polovině října,“ dodává Langer. Kristýna Barchini

Autor: Redakce