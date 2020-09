Letos se v Písku opraví ještě čtyři komunikace

Obyvatele města čekají do konce roku dopravní omezení ještě ve čtyřech lokalitách, kde se budou opravovat komunikace. Město na všechny úseky vysoutěžilo zhotovitele a ideálně do listopadu by mělo být hotovo.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku