ŘSD by podle svého jihočeského mluvčího Adama Kolouška mělo zvládnout hned dvě větší akce na našem území. „V příštím roce by z větších investičních akcí měly být dokončeny dvě, a to odpočívka Chotýčany na Českobudějovicku a dále pak přeložka silnice I/34 u Stráže nad Nežárkou a Lásenice na Jindřichohradecku, která bude fungovat i jako obchvat obce Dolní Lhota,“ vysvětlil.

Odpočívka u Chotýčan je vy výstavbě od listopadu loňského roku, vyjde investora na více jak 430 milionů korun a hotovo má být na přelomu srpna a září 2023. „Zajímavostí stavby jsou prováděné trhací práce skalního masivu. Kvůli provádění odstřelů docházelo ke krátkodobým úplným uzavírkám dálnice D3,“ zmínil Koloušek.

Výstavbu přeložky silnice I/34 Stráž nad Nežárkou – Lásenice za 247 milionů ŘSD zahájilo v srpnu 2021, obchvat chtějí zprovoznit v polovině roku.

Výrazně proinvestiční rozpočet podle hejtmana Martina Kuby schválili také krajští zastupitelé. Dokonce není třeba žádného úvěru, protože rozpočet se podařilo stabilizovat a zajistit i finanční rezervy ve výši miliardy korun. „Proinvestovat kraj chce do smysluplných projektů neuvěřitelných 4,7 miliardy korun,“ podotkl.

Krajský finanční účet je ve výborné kondici i podle náměstka hejtmana Tomáše Hajduška. „Hospodaříme s tím, co máme, nemáme úvěry, díky rozumné rozpočtové politice. I díky přísnému řízení výdajů můžeme Jihočechům zabezpečit všechny potřebné služby z hlediska dopravní obslužnosti, údržby silnic, provozu záchranky, fungování škol i sociálních zařízení,“ uvedl Hajdušek.

Za nejzásadnější akce, které by měli v roce 2023 finišovat, považuje zejména výstavbu Jižní tangenty za 1,1 miliardy, obchvat Vlachova Březí za 265 milionů, modernizaci komunikace Dačice – Slavonice za 160 milionů a rekonstrukci mostů v Plané nad Lužnicí a v Týně nad Vltavou.

Strakoničtí by se podle mluvčí města Markéty Bučokové mohli už v roce 2023 těšit z nového plaveckého stadionu za 18 milionů, který bude mít podobu nafukovací haly. Pokračuje také rekonstrukce objektu v Bažantnici na byty, či snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Stavbařů za téměř 10 milionů s přislíbenou dotací z Národního plánu obnovy ve výši 4 miliony. Výstavba komunitního centra za 23 milionů s dotací téměř 7 milionů z IROP se však potýká s problémy. „V tuto chvíli je stavba zastavena z důvodů nesolventnosti dodavatele stavby,“ vysvětlila mluvčí.

Sportovní hala i domov pro seniory

Na Českokrumlovsku lze uvést jako zásadní investici výstavbu víceúčelové haly v Třeboníně, kde už stojí hrubá stavba. Ačkoliv se podle místostarosty Pavla Ševčíka začalo stavbě v době zdražování, celý projekty by měl vyjít nanejvýše na 67 milionů korun. Samospráva navíc požádala o finanční dotazy 17,5 milionu Národní sportovní agenturu, milion korun na stavbu poskytl kraj.

Součástí objektu společenského a sportovního centra bude nejen tělocvična, ale i malý sál včetně zázemí pro pohostinství, sauna, posilovna, zázemí pro menší sporty, jako je stolní tenis. Hala je podle místostarosty projektována tak, aby i v exteriéru bylo možné posezení a venkovní aktivity, včetně nového parkoviště pro 24 vozidel.

Do jara se pro veřejnost otevře a zahájí provoz nový dům chráněného bydlení na kaplickém náměstí. Vzniká rekonstrukcí budovy, jež bývala sídlem katastrálního úřadu a v jejímž přízemí fungoval bufet. „Všichni dělají vše pro to, aby bylo do konce roku hotovo,“ sdělil místostarosta Pavel Svoboda.

I pak bude následovat množství práce na dolaďování, úpravách a zařizování interiérů, takže tato nová sociální služba v Kaplici bude otevřena v novém roce 2023. Jedná se o unikátní projekt, na němž spolupracují tři subjekty – město Kaplice, Domov pro seniory Kaplice a Jihočeský kraj. „Majitelem objektu je město, my v něm chráněné bydlení budeme provozovat a Jihočeský kraj je zřizovatelem služby,“ vysvětlila již na počátku rekonstrukce ředitelka Domova pro seniory Vladimíra Holczerová. V rámci rekonstrukce přibyla i přístavba objektu, v němž vznikne čtrnáct bytových jednotek například pro lidi se zdravotním postižením.

Lávka pro pěší i park

Táborská radnice podle starosty Štěpána Pavlíka pro příští rok plánuje investovat 200 milionů korun. Z toho 33 milionů půjde do rekonstrukce bytového fondu. „Největší akcí příštího roku bude pravděpodobně nová lávka pro pěší, která nahradí více než 100 let sloužící stávající na návodní straně jordánské hráze. Léta už degradují podpůrné sloupy navíc založené v nestabilním podloží,“ vysvětlil s tím, že tato akce je předběžně rozpočtována na 80 milionů. Další významnou akcí bude třetí etapa regenerace sídliště Nad Lužnicí za 21 milionů.

Velkou finanční injekcí Prachatiční podpořili revitalizaci Štěpánčina parku za 30 milionů, ta má být dokončena už v únoru 2023, přesně rok od zahájení akce. Na finální ceně se podle starosty Jana Bauera podepsalo zdražování stavebního materiálu i dalších vstupů. Podle vedoucího odboru investic Jaromíra Makytána se dosud dočkaly obnovy stromy, hotové jsou chodníky a na místě j i nový mobiliář. „Začátkem nového roku firma naistaluje i nové oplocení,“ dodal Makytán.

Největší investicí Písku je stavba senior domu, ten však v příští roce hotový ještě nebude, stejně tak je to s dostavbou dálnice D4. Významnými položkami jsou i rekonstrukce letního kina, sportovní haly, či vybudování skateparku.

Dálnice a nové nádraží

Na Českobudějovicku a Českokrumlovsku je top stavbou jistě dálnice D3 do Rakouska, bažinný terén na Kaplicku však dokončení úseku u Nažidel posunul až na rok 2026. Celých 170 kilometrů spojující Prahu, Budějovice a Rakousko má být hotovo až v roce 2030.

V krajské městě už by měla v příští roce finišovat rekonstrukce vlakového nádraží v režii Správy železnic. Příjezdová hala měla sloužit od konce roku, tento předpoklad se však zatím nepodařilo naplnit.

Stavební práce na výpravní budově začaly na přelomu května a června 2020, odhad dokončení byl zpočátku prosinec 2022. Po odkrytí původních konstrukcí byl však odhalen špatný stav některých částí objektu, práce proto byly prodlouženy a finanční náročnost se zvětšila na 755 milionů korun.

Využití opravené budovy bude multifunkční, vzniknou zde nové prostory pro cestující, obchody a služby, chybět nebudou ani nové kanceláře. V centrální části budovy se postaví nový výtah, který spojí podchod s 1. nástupištěm, další výtahy vzniknou v severní i jižní věži. Budova dostane nový orientační a informační systém.

Součástí rekonstrukce je také stavba pasáže propojující severní věž s hlavní odbavovací halou, tedy pomyslné spojení s Lannovou třídou, hlavní spojnicí mezi nádražím a centrem Českých Budějovic.

Domov pro seniory i rozhledny

V Jindřichově Hradci se díky krajské investice dočkají rozšíření sociálních služeb pro seniory. V lokalitě Bobelovka v září začala výstavba moderního třípatrového domova pro seniory, který nabídne 34 jednolůžkových a 30 dvoulůžkových pokojů. V provozu by měl být do dvou let. Náklady na stavbu by měly být někde kolem 530 milionů.

Město Jindřichův Hradec chce v roce 2023 investovat zejména do modernizace čističky odpadních vod, oprav silnic i řešení rozhledny. Podle starosty Michala Kozára by ČOV měla vyjít na asi 300 milionů korun a samospráva by na ni ráda získala nějakou dotaci.

Město čeká poslední část rekonstrukce Václavské ulice a rádo by vyřešilo konečně stav problematické rozhledny Rýdův kopec v místní části Děbolín. „Rozhledna je třeba opravit, rádi bychom tam vytvořili i zázemí pro kolaře, případně stánek, ve spodní části na příjezdové cestě je v plánu i parkoviště,“ uvedl.