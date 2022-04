„Bellárie se ocitla v centru velmi intenzivních prací, jež sledují pravidelné velké kontrolní dny,“ uvedl kastelán zámku Pavel Slavko. „Zavázali jsme se, že základní práce v suterénu Bellárie včetně inženýrských sítí, a částí, které využívalo Jihočeské divadlo, budou připraveny na letošní sezonu tak, aby je po naší vzájemné dohodě mohlo užívat divadlo pro svou produkci v zámecké zahradě jako zázemí.“ Lidé tedy nemusí mít obavy, otáčko bude v provozu.

Památky hlásí otevřeno. Na zámek v Krumlově si navzdory počasí lidi cestu našli

Renovační práce v Bellárii jsou rozplánované zhruba na tři roky. První etapa se zaměří na obnovu inženýrských sítí a na terasy, které se celé demontovaly. „Demontovat se budou i schodiště,“ popsal Pavel Slavko. „Na podzim začne další etapa věnovaná izolacím. Zpět bude navráceno všech asi 600 kamenných desek, které se rozebraly, sejmuly a jsou očíslovány. Poslední etapa pak bude patřit náročným restaurátorským pracím v sálech, v krottě, a pochopitelně v prostoru s mechanismem kouzelného stolu.“

Vzácná zahradní stavba

Letohrádek Bellárie.Zdroj: Deník/Zuzana KyselováDvoupodlažní objekt letohrádku má střechu krytou šindelem. Na jižní fasádě se výrazně uplatňuje dvojité točité schodiště s kovaným zábradlím. Opěrná kamenná zeď dolní terasy doplněna nikou a drobnou fontánkou. Autorem výmalby sálů dvou nadzemních pater Bellarie upravených v duchu rokoka je malíř František Jakub Prokyš. Letohrádek Bellarie představuje vzácně dochovanou a velmi hodnotnou rokokovou zahradní stavbu, k níž můžeme v českých zemích jen těžko hledat obdobu.

Zázemí divadla bylo v minulosti vyhloubeno do podzemí horní terasy letohrádku. Podzemní prostory slouží jako šatny pro herce a provozní prostory Jihočeského divadla. V podzemí je rovněž grotta, umělá jeskyně se štukovou výzdobou od Matyáše André, který do ní zasadil tisíce lastur škeblí, perlorodek říčních, úlomků skel a zrcátek. Také barokní kuchyně se zdviží na dopravu jídla do horních pater. Takzvaný kouzelný stůl díky tomu umožňoval obsluhu hostů bez přítomnosti služebnictva.

VIDEO: Výstava Anežka pro Ukrajinu slavila obrovský úspěch. Přišly stovky lidí

„Zatím vše pokračuje podle plánu,“ dodal kastelán. „Doufejme, že pracím nezamezí nějaké finanční nebo technologické problémy. Je to jeden z největších projektů obnovy v areálu. Společně se studijním centrem, hradním muzeem, budovou Mincovny je to čtvrtý významný renovovaný objekt. Objem restaurátorských prací se speciálními technologiemi tam bude velký. V závěru pak dojde na plášť letohrádku, střechu, rampy, obnoví se popínavé rostliny a tak dále.“ A během každé etapy bude zámek řešit skloubení prací s provozem otáčivého hlediště.