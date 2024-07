Léto a prázdninový provoz startují také v písecké Sladovně. Galerie opět připravila výstavy plné příběhů a zážitků. Neměla by proto chybět v prázdninových cílech turistů, kteří míří do jižních Čech.

Na ploše největší české galerie pro děti a jejich dospělé v České republice přesahující 2 500 m2 se návštěvníkům otevírají brány hned několika sálů, kterými vstoupí do úžasných a radostných světů fantazie, her a poznání. Nedávno otevřená výstava Království včel a bylin se záhy po vernisáži stala velkým lákadlem. Přijďte se blíže seznámit s tím, jak důležité jsou včely a byliny a jak jsou jejich světy vzájemně propojené.

Nevšední zážitky prožijete ve scénograficky vydařených kulisách stylové Luční čajovny a Včelího města. Prostřednictvím fantaskního příběhu svět včel a bylin doslova ožívá a vy na vlastní kůži můžete zakusit např. různé typy “včelích povolání”, osmičkový tanec, sbírání pylu či ochutnat nápoj poznání. A když přiložíte ruku k dílu a budete mít štěstí, pozvou vás královny na audienci.

Poznávat svět můžete v Písku také z pohledu malého mravence. Mraveniště je ve Sladovně stálicí a nejoblíbenější dlouhodobou výstavou. Labyrint desítek metrů tunelů, mostů a skrýší navíc prošel na začátku roku 2024 výraznou obměnou a nyní tak nabízí ještě intenzivnější zážitky při poznávání života malých tvorů. Pokud jste zde byli loni, neváhejte přijet i letos a prozkoumat, co vše se v Mraveništi změnilo.

Jestli vás přitahuje animovaný film, bude pro vás jasnou volbou Animárium. Doslova se do animace ponoříte a prozkoumáte základní principy, na kterých stojí práce animátora a celý jazyk animovaného filmu. Můžete si hrát, zkoušet a zkoumat, jak rozhýbat statické obrázky, jak vzniká postava a její prostředí, jakými způsoby ožívá. Co se stane, je jen na vás. Vy jste tvůrce, autor, animátor, který umí vytvořit vlastní animovaný film. A nebojte se, nepotřebujete žádné velké technické dovednosti. Jen chuť pustit se do něčeho nového a prostě experimentovat.

A to zdaleka není vše. V písecké Sladovně můžete navštívit také Hnízdo ilustrace, laskavý prostor naplněný příběhy z dětských knih. Na ty nejmenší (0–6 let) čeká klidné ale přitažlivé místo v Pilařišti. V prostředí harmonických barev a inspirujících obrazů na motivy děl píseckého rodáka Radka Pilaře objevují nejmenší návštěvníci pestré podněty lákající k prozkoumání a hře.

Naopak dospělé návštěvníky, ale nejenom je, Sladovna zve na návštěvu klasického výstavního sálu Malé galerie, kde v létě budou mít možnost vidět díla Emilie Milerové, manželky slavného výtvarníka Zdeňka Milera. Do Malé galerie je s jakoukoli vstupenkou do Sladovny vstup zdarma.

Milovníci piva nebo starých časů se mohou vydat za poznáním téměř všemi patry středního traktu sladovnické budovy v komentované procházce Sladovnictví. Objeví nové významy slov hvozd, líska, humna a zjistíte co skrývají pojmy čouda, náduvník nebo pukavka. To vše v souvislostech historie budovy a pivovarnictví. Na konci cesty je pak čeká malé překvapení.

Otevírací doba Sladovny je během prázdnin od pondělí do neděle od 9:00 do 18:00. Jednotlivé výstavy jsou během dne veřejnosti přístupné v pěti 90minutových blocích. Všem zájemcům o návštěvu Sladovny doporučujeme rezervovat si vstupenky on-line na www.sladovna.cz

Klára Mathieu