Ačkoli to během uplynulých dní už někdy lákalo k vodě, na zahájení sezony se vším všudy je ještě brzy. Plovárna u Václava v Písku se chystá odstartovat letní sezonu přesně za měsíc.

Plovárna u sv. Václava v Písku. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Areál plovárny u Václava se již připravuje na blížící se zahájení letní sezony, které se plánuje stejně jako v předchozích letech na 15. května. Prodej kabinek i permanentek bude tentokrát zahájen přímo na pokladně plovárny, a to v den zahájení jejího provozu, jak informovala za Městské služby Písek Lenka Gareisová. „Nájemci kabinek z předchozí sezony si poté mohou kabinku uhradit do osmi pracovních dnů, tedy do 24. května," uvedla s tím, že po uplynutí této doby budou kabinky poskytnuty dalším zájemcům.

Ceny vstupného by se po loňském zdražení měly letos udržet na stejné výši. Celodenní vstupné pro dospělého stojí 90 korun, děti do 140 cm, senioři, TP a ZTP ho mají za 60 korun. Rodinné vstupné vyjde na 225 korun. Permanentka bude stát dospělého tisícovku, dítě do 140 cm, seniora, TP a ZTP 600 korun.

Platný ceník a další informace naleznete na webu: https://www.ms-pisek.cz/plovarna-u-vaclava.