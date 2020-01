Rozpočet města na tento rok počítá s dvaceti miliony na rekonstrukci areálu. V současné době se dokončuje projektová dokumentace, na základě které se vyhlásí výběrové řízení. „Může se stát, že firmu nevysoutěžíme, ale pokud ano, pracovalo by se už letos přes léto,“ uvedl Josef Kašpar, ředitel Centra kultury města Písku, které letní kino provozuje.

Kino by tak letos nepromítalo a nasmlouvané koncerty by se musely přemístit. „Pravděpodobně by se pořádaly přímo na parkovišti na Výstavišti. Určitě bychom to vyřešili,“ doplnil Josef Kašpar, že se lidé například o oblíbený Magmafest nemusí bát.

Rekonstrukce zahrne celý areál. Ten se trochu zmenší. Nepůjde však o snížení kapacity hlediště. „Ubereme pár metrů ze strany od Výstaviště. Zruší se prostor za vstupem a půjde se rovnou do kina,“ vysvětlil ředitel Centra kultury města Písek Josef Kašpar. Otevře se tak větší prostor od parku, který bude možné zajímavě využít.

Naposledy se letňák opravoval po povodních. Nyní kino dostane novou střechu, zázemí pro vystupující, promítárnu, pódium, plochu, na které jsou lavičky, ale také toalety či občerstvení. Bude třeba udělat kompletní rozvody. „Naším cílem není z toho dělat nějaký megalomanský projekt za hromadu peněz, ale areál není v dobrém stavu a je třeba to řešit,“ poznamenal ředitel s tím, že vylepšené prostředí letňáku by také mohlo částečně rozšířit jeho využití například o odpolední akce.

Na jaře 2018 nechalo Centrum kultury města Písku vypracovat posudek. Statik jasně řekl, že střecha letního kina z roku 1975 je ve špatném stavu a návštěvníkům nebezpečná. Město ji nechalo sundat a dodnes je hlediště bez střechy. Dočká se jí v rámci celkové rekonstrukce.