Letitý spor o stavbu bytového domu U Václava končí kompromisem. Budou tři patra

Už řadu let se táhne spor mezi developerem, který chce postavit vysokopodlažní bytový dům U Václava v Písku, a obyvateli okolních rodinných domů. Ti nechtějí, aby zde podobná budova vyrostla, jelikož by sousedila přímo s jejich zahradami. Požadují změnu územního plánu, která by pozemky předurčila k výstavbě rodinných domů.

Developer chce stavět bytový dům v blízkosti rodinných domů. To se nelíbí jejich obyvatelům. | Foto: MÚ Písek