Pár minut po jedné hodině ranní v úterý 2. července přistála Eva Cieslarová z Větřní s rodinou v Praze na letišti. Vrátili se z týdenní dovolené v tureckém Bodrumu a ještě tu noc chtěli vyrazit autem, zaparkovaným u letiště, domů na jih Čech. „Dovolená byla skvělá, ale to s kufry, to byl masakr,“ posteskla si. „Z letišti jsme odlétali před čtvrtou hodinou ranní, ale teď si říkám, že to ještě bylo v pohodě. Třeba v Antálii teď prý lidi trčeli na letišti před odletem dvacet hodin.“

Hněv cestujících v hale, kteří marně čekali u pásu na výdeji zavazadel, odnesla pracovnice na reklamační přepážce. „Chudák paní, pustili se tam do ní nějací lidé, řvali na ni, jako by to byla její vina. Musely jsme se jí s tchyní zastat a bránit ji. Ona za to přece nemůže, že firma na kufry nemá lidi,“ popisovala s tím, že situace byla opravdu napjatá. „Na letišti byla kromě paní na reklamacích, kde jsme vyplňovali formuláře, jen ochranka, lidi tam měli maličké děti, někdo měl v zavazadlech prášky. Kufry se na pásech nakonec objevily po třetí hodině ranní, takže to dobře dopadlo a mohli jsme jet. Původně jsem chtěla dojet až domů, ale byla jsem tak unavená, že jsme radši přespali u tchyně na Písecku a domů jeli až ráno."

Může za zpoždění stávka pracovníků?

Důvodem problémů s odbavováním zavazadel je podle mluvčí letiště Kláry Divíškové hustý prázdninový letový provoz. Letiště cestujícím doporučuje, aby na letišti nečekali a raději vyplnili reklamační formulář, jeli domů a handlingová společnost jim pak kufry přiveze až domů. „Nám tam ale někdo vysvětloval, že prý těm, co kufry převáží, měnili na konci června smlouvy u dohod o provedení práce, dali jim 140 korun na hodinu a nikdo prý kvůli tomu nepřišel do práce. Kufry stály na ploše, odkud je z letadla vyložili, a prostě nebyl nikdo, kdo by je přepravil do haly,“ přiblížila Eva Cieslarová to, co se na letišti dozvěděla.

„Já bych doporučila, aby si lidi do letadla brali jen malé příruční zavazadlo, to je jistota. Budou ho mít pořád u sebe a nikde čekat nebudou,“ přidala pro dovolenkáře radu na cestu.

Letadla s turisty odlétají bez kufrů cestujících

Jak na síti X upozorňuje samo pražské letiště, realitou těchto dní je i odlet letadel úplně bez odbavených zavazadel. „Letiště Praha a handlingová společnost CSAH se omlouvají za aktuální problémy s odbavením zavazadel,“ píše. „Situaci intenzivně řešíme, odesíláme zavazadla do konkrétní destinace nejbližším možným letem, aby cestující dostali zavazadla co nejrychleji. V následujících dnech doporučujeme cestujícím, aby měli u sebe na palubě letadla nejnutnější léky a hygienické potřeby.“

V úterý v 15 hodin také aktivovali linku 220 11 1444 pro cestující, kteří nemají v destinaci své zavazadlo.

A co dělat, pokud nechcete na kufr na letišti čekat? I pro tyto případy má letiště doporučení. „Prioritou je nyní nakládka zavazadel na odletech. Tím se může zpozdit vykládka zavazadel cestujících, kteří přiletí zpět do Prahy,“ vysvětluje „Pokud tedy cestující nechtějí čekat na svá zavazadla, doporučujeme jim, aby vyplnili formulář na reklamační přepážce, případně na webu letecké společnosti a zavazadlo jim handlingová společnost doveze domů zdarma. Na nápravě situace nyní intenzivně pracujeme.“