Ve středu 2. srpna 2023 se v půl desáté večer odlepí ze vzletové dráhy Boeing 737 při prvním letu v rámci pravidelného mezinárodního provozu. Cílem bude turecká Antalya. Na první den velkého provozu se přišli podívat i někteří Budějčáci.

Den D. Českobudějovické letiště se chystá na první přílet a odlet boeingu 737. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Když ve středu odpoledne začínal bezpečnostní brífink na Letišti České Budějovice, byl to poslední krok před tím, než se hala terminálu otevřela pro cestující. V tu chvíli se vnitřní prostor letiště neprodyšně uzavřel a podle ředitele Ivana Trhlíka se z něj stal vyhrazený bezpečnostní prostor. Pro zaměstnance to například znamenalo kontrolu všech identifikačních karet. Po půlhodinovém brífinku se pak rozešli do směn plnit úkoly při prvním velkém turistickém odletu z Českých Budějovic.

Chystal se večerní let Boeingu 737 pro cestovní kancelář ČEDOK do Turecka. Celkem se mají těchto turistických letů uskutečnit do 18. října 2023 necelé tři desítky. Podle Ivana Trhlíka je to skutečné zahájení mezinárodního veřejného provozu.

Pro ČEDOK se plánuje se 28 letů. „To znamená 56 startů a přistání. Létat se bude v neděli, pondělí a středu. Nejbližší další let bude 7. srpna na Rhodos,“ vypočetl Ivan Trhlík.

Co představovalo pro vedení letiště před zahájením turistických letů do ciziny největší problém? „Faktor času,“ říká Ivan Trhlík. A doplnil, že nestačí mít jen nově postavený terminál. „Terminál pro cestující, to je jen třešinka na dortu,“ upozornil šéf letiště, že velká část práce se odehrává pro laika skoro za oponou. Některé procesy, které jinak trvají mnohem déle, bylo třeba zvládnout v horizontu čtyř měsíců. Stanovit třeba provozní zónu letiště, zónu s povinným radiovým spojením, připravit techniku a technologie pro odbavení letadel a cestujících.

A co bude klíčové pro personál v příštích týdnech? „Ukázat, že jsme vstřícný milý personál, aby se tu cestující cítili opravdu dobře,“ říká Ivan Trhlík s tím, že ve středu bylo nasazeno celkem kolem padesáti zaměstnanců letiště.

Přišli zavzpomínat

Na první den velkého provozu se přišli podívat i Karel Lískovec z Libníče a Pavel Pártl z Českých Budějovic. „Jsme dva kamarádi. Je nám 86 a 84 let, ale nesedíme doma s flaškou piva," řekl Pavel Pártl a dodal, že se třeba vydají jednou za rok na hokej a nedávno absolvovali plavbu z Českých Budějovic do Purkarce lodí. „Přes dvoje zdymadla, to byl taky zážitek,“ zdůraznil Pavel Pártl. Na letiště se přišli podívat, ale oba už mají křest ve vzduchu za sebou. „Letěl jsem do Mosambiku, dvakrát. Byl jsem tam jako expert přes pivovarnictví. Byl jsem zaměstnancem Jihočeských pivovarů a udržovali jsme tam pivovar,“ zavzpomínal na profesní cesty do Afriky Karel Lískovec. Pavel Pártl byl nedávno letecky na zájezdu v Egyptě.

A co je přivedlo na Letiště České Budějovice? „Taková obyčejná zvědavost. Chtěli jsme to vidět na vlastní oči,“ usmál se Karel Lískovec. Pavel Pártl měl kromě zvědavosti i další motiv k návštěvě letiště. „Moje matka tady byla v pětačtyřicátém totálně nasazena, kopali tady zákopy. A když to fungovalo jako vojenské letiště, tak tady pracovala ve spisovně. Nabízeli jí tehdy, jestli se nechce svézt v tryskáči, ale nechtěla,“ uvedl Pavel Pártl a připojil, že nějakému letu z Budějovic by se ještě kamarádi nebránili. Sám ještě v osmdesáti uvažoval o seskoku tandemovým padákem. „To už teď ne, ale zaletět si odsud někam, to by byl zážitek,“ řekl Pavel Pártl.

Vlastníkem Letiště České Budějovice je Jihočeský kraj. Ten převzal před necelými dvaceti lety postupně areál od armády a převedl vojenský provoz na civilní. Dlouholeté investice a přípravy se nyní podle jihočeského hejtmana Martina Kuby úspěšně završily a příští rok by se mohl turistický provoz dále navýšit.