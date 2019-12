Lesy města Písku nabízejí na Jarníku různé druhy stromků - smrky, borovice, jedle bělokoré, kavkazské, korejské, stříbrný smrk a další. Vše je k dostání v rozmanitých velikostech a hlavně čerstvě řezané téměř až do Štědrého dne.

Stromky zde koupíte denně od 8 do 16 hodin, a to až do 23. prosince.