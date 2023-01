Strakonická lékárna BENU je na tom podle zjištění Deníku v případě antibiotik a léků proti nachlazení stejně jako drtivá většina lékáren v republice. „Prakticky nemáme z těchto léků nic ani na skladě. Antibiotika vůbec,“ uvedla lékárnice Jana Vaverová. Lékárna se snaží aspoň kontaktovat lékaře s žádostí o jiný medikament, ale ani to nepřináší výsledky. „Sami lékaři říkají, že už ani neléčí, jen přepisují recepty,“ dodala. Že by byli lidé kvůli nedostatku léků naštvaní si ale nemyslí. „Jsou spíše nešťastní,“ podotkla.

Praktická lékařka Lenka Hejlíková z Katovic se snaží nejprve komunikovat s lékárnou, jaké léky jsou k dispozici. Potom teprve vystaví recept. „Řádí především angína,“ tvrdí lékařka. Situaci ohledně léků proti nachlazení a antibiotik se ale snaží vidět alespoň trochu optimisticky. „Máme zprávy, že už jsou nějaké léky na cestě. Tak snad se to brzy vyřeší.“

Na Českokrumlovsku se také někdy lékárny potýkají s nedostatkem léků, ale nyní je prý situace uspokojivá. „Antibiotika máme, záleží ale na tom, jak která,“ řekla magistra Magdaléna Koutová. „V tomto týdnu peniciliny přišly, takže je máme. A na nachlazení vždycky něco vymyslíme, myslím, že jsme zásobeni dobře. Minulý týden nám některé léky chyběly, ale tento týden již přišly. Myslím, že nyní většinou léků, které jsou potřeba, disponujeme. A kdyby se přesto stalo, že by některá antibiotika chyběla, poradíme si, nahradíme je jinými se stejným účinkem.“

U nemocničních lékáren, kterých je na Krumlovsku v provozu pět, se mimořádné fronty zákazníků netvoří.

Nemocniční lékárna v Prachaticích je podle jejího šéfa Miroslava Grose schopná nabídnout v podstatě veškeré léky na chřipku či nachlazení i antibiotika. „Ne že bychom měli všechno, ale jsme schopni případný lék nahradit, nebo po konzultaci s lékařem nabídnout a vydat adekvátní náhradu ,“ vysvětlil vedoucí prachatické nemocniční lékárny.

Zásobování léky není podle něj stoprocentní, ale lze sehnat téměř vše, co je třeba. „Musíme to hlídat, objednávat častěji či několikrát, ale umíme to a máme vše,“ ujistil.